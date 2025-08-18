Οι Godspeed You! Black Emperor απέσυραν τη μουσική τους από το Spotify και άλλες πλατφόρμες

Το καναδικό πειραματικό ροκ συγκρότημα έχει αφαιρέσει ολόκληρη τη δισκογραφία του από το Spotify, αλλά και από το Tidal και το Apple Music. Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, μόνο δύο άλμπουμ – το F# A# ∞ (1998) και το Lift Your Skinny Fists like Antennas To Heaven (2000) – παραμένουν διαθέσιμα στο Apple Music, ενώ το Tidal έχει καθαριστεί πλήρως.

Αν και το συγκρότημα δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη δήλωση για την απόσυρση, εκπρόσωπος της Kranky Records – της εταιρείας που είχε κυκλοφορήσει τα δύο παραπάνω άλμπουμ – επιβεβαίωσε στο Pitchfork ότι βρίσκονται σε διαδικασία απομάκρυνσης και από το Apple Music. Ο εκπρόσωπος τόνισε: «Η Kranky πάντα έδινε στους καλλιτέχνες τον έλεγχο για το πώς παρουσιάζεται και διανέμεται η μουσική τους». Η μοναδική πλατφόρμα όπου παραμένει διαθέσιμη η μουσική των Godspeed You! Black Emperor είναι το Bandcamp.

Οι GY!BE προστίθενται έτσι στη λίστα καλλιτεχνών που εγκατέλειψαν το Spotify, μαζί με τους King Gizzard & The Lizard Wizard, Xiu Xiu και Deerhoof. Και τα τρία αυτά συγκροτήματα επικαλέστηκαν ως λόγο αποχώρησης τις επενδύσεις του CEO του Spotify, Daniel Ek, στη Helsing, μια εταιρεία με έδρα το Μόναχο που αναπτύσσει drones και τεχνητή νοημοσύνη για στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Τα τελευταία χρόνια, οι απόψεις για τις πλατφόρμες streaming και τον αντίκτυπό τους στη μουσική βιομηχανία διχάζουν. Το 2024, για παράδειγμα, ο Ek προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με σχόλιά του σχετικά με το κόστος «δημιουργίας περιεχομένου», με αναρίθμητους χρήστες και μουσικούς να τον χαρακτηρίζουν «εκτός πραγματικότητας».