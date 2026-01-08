Οι Four Owls έρχονται στην Αθήνα για ένα live καθαρής hip hop αλήθειας

Με αρχηγό τον αμείλικτο BIG OWL (FLIPTRIX), καθοδηγούμενοι από τις διδασκαλίες του BIRD T (VERB T), εμψυχωμένοι από το do-or-die πνεύμα του RUSTY TAKE-OFF (BVA) και εμπνευσμένοι από τις εφευρέσεις του DEFORMED WING (LEAF DOG), οι FOUR OWLS κατέκτησαν την Ευρωπαϊκή Hip Hop σκηνή με το μοναδικό τους ήχο και τη δυναμική τους σκηνική παρουσία. Με τον Leaf Dog στην παραγωγή, οι Four Owls κρατούν έναν ήχο αυθεντικό, πιστό στις ρίζες του Hip Hop.

Το Nature’s Greatest Mystery υπήρξε η πιο φιλόδοξη κυκλοφορία της High Focus μέχρι σήμερα· ένα ρίσκο που απέδωσε εντυπωσιακά, καθώς το album έγινε ουσιαστικά πρεσβευτής του UK Hip Hop σε όλο τον κόσμο, με βίντεο όπως το ‘Life In The Balance’ να ξεπερνούν τα 6.500.000 views στο YouTube! Το δεύτερο άλμπουμ τους, το Natural Order, ανέβασε τον πήχη ακόμα ψηλότερα με τη συνεργασία τους με τον θρυλικό παραγωγό DJ Premier στο single "Think Twice". Το album έγινε γρήγορα το πιο επιτυχημένο Hip Hop album στη χώρα, οδηγώντας τις Κουκουβάγιες σε μια σειρά από sold-out εμφανίσεις που τίναξαν στον αέρα κάθε ηχητικό σύστημα που βρήκαν στον δρόμο τους.

Οι Four Owls είναι υπεύθυνοι για σύγχρονα classics που συνδυάζουν straight-up head-banging ρυθμούς, ατόφια στιχουργία και εννοιολογική ευφυΐα. Ως αποτέλεσμα, έχουν αποκτήσει φήμη ότι σπάνε τα όρια μιας σκηνής που διψούσε για μια νέα, διεισδυτική ματιά. Αυτό αποδεικνύεται και στο τρίτο τους άλμπουμ, το ‘Nocturnal Instinct’, στο οποίο οι Owls πλαισιώνονται από θρυλικούς καλλιτέχνες όπως οι DJ Premier, Masta Killa, Kool G Rap και Roc Marciano, μεταξύ άλλων.

Πληροφορίες συναυλίας:



THE FOUR OWLS (UK)

LIVE IN ATHENS

Opening acts:

STOLEN MIC & DJ BURN ONE

YONASSIS & VOS-F

Σάββατο 24 Ιανουαρίου



Arch Club, Κρήτης 1 & Πέτρου Ράλλη 29, Αθήνα

Doors Open: 20:30



Εισιτήρια: Προπώληση εισιτηρίων: more.com και στο δίκτυο καταστημάτων του: (Public, Wind, Media Markt, Shell, BP, EKO, Metro, My Market)

Εισιτήρια – Κανονικό: 28€



Link ηλεκτρονικής προπώλησης:

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/the-four-owls-live-in-athens/