H ιέρεια του οργάνου Anna von Hausswolff μάς φέρνει τον πιο τολμηρό της δίσκο

Η Σουηδή συνθέτρια, οργανίστα και αρχιέρεια του σκοτεινού ήχου Anna von Hausswolff επιστρέφει έπειτα από πέντε χρόνια σιωπής με το νέο της στούντιο άλμπουμ, ICONOCLASTS. Γνωστή για τον επιβλητικό ήχο του εκκλησιαστικού οργάνου και τις υπνωτικές συνθέσεις της, η von Hausswolff ανοίγει εδώ ένα νέο κεφάλαιο, πιο εξωστρεφές, πιο ποπ, χωρίς να εγκαταλείπει τη μυσταγωγική της αύρα.

Το άλμπουμ κυκλοφορεί από τη σουηδική δισκογραφική YEAR0001 (πρώην στέγη των Yung Lean, Viagra Boys και Bladee) και περιλαμβάνει συνεργασίες που ξαφνιάζουν: Iggy Pop, Ethel Cain, Abul Mogard, αλλά και τη μικρότερη αδερφή της, Maria von Hausswolff. Δύο κομμάτια έχουν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα: το αιθέριο και αιχμηρό "Stardust" και το "The Whole Woman", ένα καθηλωτικό ντουέτο με τον Iggy Pop.

Η Anna εξηγεί για το Stardust: «Ας σπάσουμε με τις βολικές συνήθειες και τις έτοιμες ιδέες για το πώς πρέπει να ζούμε. Ας μην κυλάμε τον αντίχειρά μας στην οθόνη, ενώ ο κόσμος καταρρέει».

Για το The Whole Woman αναφέρει: «Μερικές φορές πρέπει να ριχτούμε στα πιο βαθιά νερά και να κρατήσουμε την ανάσα μας όσο περισσότερο γίνεται. Όταν ανεβαίνουμε στην επιφάνεια, βλέπουμε πέρα από τη μικρότητα της ζωής και μπορούμε να μιλήσουμε μόνο την αλήθεια. Αυτό το ερωτικό τραγούδι είναι φόρος τιμής στον άντρα που ξέρει να ακούει, και αφιερώνεται στη γυναίκα που τολμά να βουτήξει».

Εμπνευσμένο εν μέρει από τον ελληνικό μύθο του Άτλαντα, που κουβαλά τον κόσμο στους ώμους του, το ICONOCLASTS διευρύνει το ηχητικό της σύμπαν με την προσθήκη πνευστών, χάρη στον σπουδαίο σαξοφωνίστα Otis Sandsjö, ενώ την παραγωγή μοιράζεται με τον μακροχρόνιο συνεργάτη της Filip Leyman.

Μετά το μνημειώδες All Thoughts Fly (2020), η von Hausswolff μοιάζει έτοιμη να φέρει την τέχνη της σε ένα νέο σημείο ισορροπίας, ανάμεσα στην τελετουργία και την pop, στην κατάρρευση και την αναγέννηση. Το ICONOCLASTS έρχεται να μας θυμίσει ότι η Anna είναι μια τρομερή δύναμη που αψηφά τα όρια, μετατρέποντας το όργανο στο πιο όμορφο όχημα προς τη μυσταγωγία και την αντίσταση.