Πίεση, ιδρώτας και drum machines: Οι Snõõper ξαναχτυπούν με το "Worldwide"

Τα τελευταία χρόνια, οι Snõõper (πνευματικό παιδί του κιθαρίστα Connor Cummins και της τραγουδίστριας/visual artist Blair Tramel) ξέφυγαν από τη DIY σκηνή του Nashville και απέκτησαν φήμη στη διεθνή underground μουσική κοινότητα. Η ραγδαία αυτή εξέλιξη ξεπέρασε τις αρχικές τους προσδοκίες, φέρνοντας ενθουσιασμό αλλά και μια δόση δημιουργικής αταξίας. Το Worldwide βασίζεται στον ωμό punk ήχο που τους έκανε γνωστούς, αποτυπώνοντας όμως μια νέα φάση: πιο τολμηρή, πιο κολλητική, πιο σίγουρη.

Το ομώνυμο κομμάτι λειτουργεί σαν δήλωση προθέσεων για την αισθητική και την κατεύθυνση του άλμπουμ. Αποκαλύπτει το άνοιγμα της μπάντας προς τη dance μουσική, μια στυλιστική εξερεύνηση που προσθέτει καινούριες διαστάσεις στον ήχο τους. «Push pull / Side to side / This way / That way / Can’t decide / Pressure! Pushing in / Flattened me out from end to end,» τραγουδά η Blair Tramel, εκφράζοντας απόλυτα την ίλιγγο της γρήγορης ανόδου τους. Το κομμάτι εμπνέεται εν μέρει από βίντεο με υδραυλικές πρέσες στο YouTube, μια πίεση που όμως μετατράπηκε σε γόνιμο έδαφος για μεταμόρφωση και καλλιτεχνική εξέλιξη.

Μετά την επιτυχία του αγαπημένου ντεμπούτου τους Super Snõõper το 2023, η μπάντα —πλέον με τους Happy Haugen (μπάσο), Brad Barteau (ντραμς) και Conner Sullivan (κιθάρα)— βρέθηκε σε ένα χαοτικό πρόγραμμα περιοδειών σε Αυστραλία, Αμερική και Ευρώπη, στριμώχνοντας συναυλίες ανάμεσα στις καθημερινές δουλειές τους. Η επιθυμία για νέο υλικό και η τυχαία απόκτηση ενός drum machine ώθησαν τους Cummins και Tramel να συνθέσουν όποτε και όπου μπορούσαν. Ενώ το Super Snõõper ήταν ουσιαστικά μια συλλογή επανηχογραφημένων κομματιών από την περιοδεία, οι Snooper θεωρούν το Worldwide το πρώτο τους αυθεντικό άλμπουμ.