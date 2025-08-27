Πληροφορίες

Die Spitz: Mια γυναικεία μπάντα που μυρίζει μπαρούτι και μέλλον

Οι Die Spitz μοιράστηκαν το βίντεο για το "Punishers", το τελευταίο single που προλογίζει το επερχόμενο ντεμπούτο άλμπουμ τους "Something to Consume".

Die Spitz
Avopolis Team

Το τετραμελές συγκρότημα από το Όστιν του Τέξας θα κυκλοφορήσει τον πρώτο του δίσκο στις 12 Σεπτεμβρίου μέσω της Third Man Records του Jack White. Έχοντας ήδη δώσει μια πρώτη γεύση με τα singles "Throw Yourself to the Sword" και "Pop Punk Anthem (Sorry For The Delay)", το νέο single "Punishers" βρίσκει τη ντράμερ/κιθαρίστα/τραγουδίστρια Chloe De St. Aubin να αναλαμβάνει τα βασικά φωνητικά.

«Το "Punishers" μιλά για πράγματα ή ανθρώπους που τιμωρούν», εξηγεί η De St. Aubin. «Είτε αυτό σημαίνει στέρηση αγάπης, ζήλια, είτε το να κρατάς κάποιον, ή και τον ίδιο σου τον εαυτό, παγιδευμένο σε έναν φαύλο κύκλο· το τραγούδι αποτυπώνει την τρέλα και την απογοήτευση που φέρνουν οι όσοι αναζητούν την τιμωρία».

Αναφερόμενη στο βίντεο του κομματιού, προσθέτει: «Το βίντεο του "Punishers" παρουσιάζει την ιστορία ενός λυπημένου κλόουν με ελάχιστο ταλέντο, αλλά με την καρδιά του στο χέρι, εξακολουθεί να λαχταρά να γίνει σταρ».

Οι Die Spitz, μια κοριτσίστικη συμμορία που στήνει κιθάρες σαν όπλα και παίζει μπάσο σαν να γκρεμίζει τοίχους, δεν χρειάζονται βιογραφικά σημειώματα για να γίνουν θρύλος. Στις φλέβες τους κυλάνε οι σκιές των Black Sabbath, η αγριότητα της PJ Harvey, οι νευρώσεις των Pixies, η λάσπη των Mudhoney και το ωμό παίξιμο των Nirvana. Κι όμως, αυτό που εκπέμπουν δεν είναι ανακύκλωση, είναι μια νέα γλώσσα, φτιαγμένη από θόρυβο, θυμό και υποσχέσεις. Δεν είναι τυχαίο που οι αναφορές από όσους τις είδαν και τις άκουσαν όταν πάτησαν για πρώτη φορά βρετανικό έδαφος, στο Downstairs at the Dome του Λονδίνου, μιλάνε για «το καλύτερο νέο συγκρότημα στον κόσμο». 

 

 

 

 

 

 

