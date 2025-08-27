Οι Police μηνύουν τον Sting για εκατομμύρια από τα δικαιώματα του "Every Breath You Take"

Το "Every Breath You Take" των Police, αυτή η αξέχαστη ρυθμική μπαλάντα σε ελάσσονα κλίμακα από το Synchronicity του 1983 (το τελευταίο τους) αποτελεί το πιο εμβληματικό τραγούδι της μπάντας. Κέρδισε Grammy για "Τραγούδι της Χρονιάς", είναι το μοναδικό #1 τους στο US Hot 100 και το πιο εμπορικό single του 1983. Η BMI το έχει αναγνωρίσει ως «το πιο παιγμένο τραγούδι στην ιστορία του ραδιοφώνου». Ο κιθαρίστας Andy Summers συνέλαβε το εμβληματικό, εμπνευσμένο από τον Béla Bartók, riff, αλλά ο Sting έγραψε την ακολουθία συγχορδιών στο όργανο, μαζί με τους στίχους, στο κτήμα GoldenEye του Ian Fleming στην Τζαμάικα το 1982, και κράτησε μόνος του τα πνευματικά δικαιώματα σύνθεσης.

Το ζήτημα των credits αναδείχθηκε δημόσια το 1997, όταν ο Puff Daddy δανείστηκε το riff του Summers και αξιοποίησε τη μελωδία φωνής του Sting για το κομμάτι-αφιέρωμα στον Notorious B.I.G., "I’ll Be Missing You", που επίσης έφτασε στο #1. Και τότε ο Sting κράτησε κάθε σεντ από τα έσοδα. Το κομμάτι των Police έχει αδειοδοτηθεί όλα αυτά τα χρόνια για πολλές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, ανάμεσά τους τα The Sopranos και Stranger Things, και σήμερα γνωρίζει νέα άνθηση χάρη στο TikTok. Παρά το ότι μιλά για την εμμονική κτητικότητα ενός stalker απέναντι σε μια πρώην σχέση, παραμένει ένα δημοφιλές τραγούδι γάμου.

Τώρα, πάνω από 42 χρόνια μετά την κυκλοφορία του ως single, ο Summers και ο ντράμερ Stewart Copeland κινούν νομικές διαδικασίες εναντίον του πρώην συναδέλφου τους, ζητώντας «ουσιαστικές» αποζημιώσεις λόγω χαμένων δικαιωμάτων, σύμφωνα με το People. Σε αγωγή που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, ο Sting (πραγματικό όνομα Gordon Sumner) και η εκδοτική του εταιρεία Magnetic Publishing Limited αναφέρονται ως εναγόμενοι.

Η κίνηση που έκαναν δεν ήταν απροσδόκητη. «Το "Every Breath You Take" θα κατέληγε στα σκουπίδια αν δεν έπαιζα εγώ σε αυτό», είπε ο Andy Summers στον podcaster Jeremy White το 2023. «Είναι ένα πολύ αμφιλεγόμενο [θέμα] – και παραμένει απολύτως ζωντανό αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε, υπαινισσόμενος μια νομική μάχη. «Παρακολουθήστε τον Τύπο — ας δούμε τι θα συμβεί τον επόμενο χρόνο». Υπολογίζεται ότι το "Every Breath You Take" είναι υπεύθυνο για «μεταξύ του ενός τετάρτου και του ενός τρίτου των εσόδων του Sting από τα εκδοτικά δικαιώματα μουσικής». Η Sun αναφέρει ότι σήμερα ο Sting βγάζει 550.000 λίρες το χρόνο από αυτό.