Ο Tom Morello ξεκαθαρίζει (ξανά) τη θέση των Rage Against the Machine στην πολιτική σκακιέρα

Τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει αρκετές παρερμηνείες σχετικά με τη συγκεκριμένη κοινωνικοπολιτική θέση των Rage Against the Machine. Ευτυχώς, ο κιθαρίστας Tom Morello βάζει τα πράγματα στη θέση τους.

Στο X (πρώην Twitter), ένας θαυμαστής σχολίασε για τις πολιτικές θέσεις της μπάντας, γράφοντας στον Morello: «Tom, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω προσωπικά που με "ξύπνησες" με το πρώτο σας άλμπουμ. Τότε αυτό αφορούσε τους Ρεπουμπλικάνους. Τώρα αφορά τους Δημοκρατικούς. Ας αποκεντρώσουμε τη δομή εξουσίας»...

Ο Morello απάντησε ξεκαθαρίζοντας ότι οι RATM ποτέ δεν είχαν μήνυμα υπέρ ή κατά Ρεπουμπλικάνων ή/και Δημοκρατικών: «Παρακαλώ... Αλλά υπενθυμίζω ότι ο πρώτος μας δίσκος κυκλοφόρησε κατά την περίοδο της κυβέρνησης Κλίντον».

Και πρόσθεσε, σύμφωνα με το Metal Injection: «Τότε, όπως και τώρα, εκείνη η μουσική ασκούσε κριτική σε μια καπιταλιστική και ρατσιστική δομή εξουσίας που τότε υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει. Σήμερα μάλιστα, περισσότερο από ποτέ. Ακούστε πιο προσεκτικά. Δηλαδή πραγματικά ακούστε, και είναι απολύτως ξεκάθαρο».

Ο Morello συνέχισε: «(Για να προλάβω την κουραστική παραπληροφόρηση που σίγουρα θα κατακλύσει τα σχόλια: παρότι υπήρξαμε πάντοτε σφοδρά επικριτικοί και προς τα δύο διεφθαρμένα κόμματα — τα εγκλήματα πολέμου των Clinton, Obama, Biden και η υποταγή τους στη Wall Street, αλλά και τα εγκλήματα πολέμου των Bush και Trump, η δουλικότητα προς τους δισεκατομμυριούχους, τη Wall Street και η γενικότερη ηλιθιότητα, κανένα μέλος των [Rage Against The Machine] δεν έχει ΠΟΤΕ δημοσίως στηρίξει υποψήφιο των Δημοκρατικών ή των Ρεπουμπλικάνων. ΠΟΤΕ».

Εκτός από το να καταστήσει σαφές το πού στέκεται το συγκρότημα στην αμερικανική πολιτική, ο Morello διέλυσε επίσης και τη φήμη ότι η μπάντα απαιτούσε μάσκες και πιστοποιητικά εμβολιασμού για να παρακολουθήσουν οι θαυμαστές τις reunion συναυλίες τους πριν από μερικά χρόνια.

«Επίσης, καμία συναυλία των [Rage Against the Machine] δεν έχει ΠΟΤΕ απαιτήσει απόδειξη εμβολιασμού ή μάσκα για είσοδο. Και οπουδήποτε ακούσατε κάτι τέτοιο — ή οποιοσδήποτε το επανέλαβε — είναι πάρα πολύ πιθανό να σας λέει ψέματα και για πολλά άλλα πράγματα, στην υπηρεσία μιας ρατσιστικής/φασιστικής ατζέντας», δήλωσε εμφατικά ο Morello.