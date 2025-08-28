Πληροφορίες

Midlake: Aπό το Denton του Τέξας στις γέφυρες του άγνωστου

Ξεκίνησαν ως φοιτητές jazz, έγιναν φολκ θρύλος με το "The Trials Of Van Occupanther" και, παρά τις αποχωρήσεις, συνεχίζουν να χτίζουν γέφυρες προς μελαγχολικούς και μακρινούς τόπους στο έκτο τους άλμπουμ.

Midlake
Avopolis Team

Οι Midlake ανακοίνωσαν πως ετοιμάζονται να διαβούν μια γέφυρα που οδηγεί είτε σε έναν τόπο που λέγεται "Far", είτε σε έναν τόπο μακρινό (ή και στα δύο μαζί). Το νέο τους άλμπουμ, σε παραγωγή Sam Evian και με τον γραμματικά παράξενο τίτλο A Bridge to Far, θα κυκλοφορήσει στις 7 Νοεμβρίου.

Πρώτο single είναι το "The Ghouls", ένας ψυχεδελικός rock καμβάς με κιθάρες που τρεμοπαίζουν σαν φώτα στην ομίχλη και ένα ρυθμό ντραμς γεμάτο "ghost notes", τόσα πολλά που σχεδόν θα μπορούσες να το πεις και Casper. Το τραγούδι είναι καλό, τουλάχιστον καλύτερο από το προηγούμενο αστείο.

Γράφτηκε σε μια περίοδο που η μπάντα δεν ήξερε αν θα συνεχίσει. «Μας βοήθησε να ξαναχτίσουμε τα τραγούδια μας μαζί», είπε ο Eric Pulido των Midlake, «και ελπίζω να ενθαρρύνει και τους άλλους να θελήσουν να ακούσουν ολόκληρη τη συλλογή». Όσο για μένα, σίγουρα ένιωσα αυτή την ενθάρρυνση.

Οι Midlake γεννήθηκαν το 1999 στο Denton του Τέξας, μια μικρή πανεπιστημιούπολη που έμοιαζε να τρέφει την ανάγκη τους για μελωδίες βγαλμένες από άλλη εποχή. Ξεκίνησαν ως jazz φοιτητές, αλλά σύντομα βρήκαν τη φωνή τους σε μια folk-rock παράδοση που μύριζε seventies, με αναφορές σε Fleetwood Mac, Jethro Tull και Crosby, Stills & Nash.

Το breakthrough τους ήρθε με το The Trials of Van Occupanther (2006), έναν δίσκο που αγκάλιασε τη μελαγχολία της αμερικανικής υπαίθρου και έδωσε στη μπάντα τον δικό της cult μύθο. Το The Courage of Others (2010) βύθισε ακόμη πιο βαθιά τον ήχο τους σε βρετανική folk παράδοση, με σκιές από Fairport Convention. Όταν ο frontman Tim Smith αποχώρησε το 2012, πολλοί πίστεψαν πως η ιστορία τελείωσε, όμως οι Midlake επέζησαν, με τον κιθαρίστα Eric Pulido να παίρνει το τιμόνι.

Σήμερα, οι Midlake παραμένουν μια μπάντα που μοιάζει να σκάβει παλιά εδάφη για να βρει νέα τραγούδια· ή, καλύτερα, μια συντροφιά που συνεχίζει να διαβαίνει γέφυρες προς τόπους μακρινούς και άγνωστους.

 

