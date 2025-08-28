Οι Green Day λένε πως η πρεμιέρα της κωμωδίας τους "New Year’s Rev" είναι «μόνο η αρχή»

Οι Green Day αποκάλυψαν ότι η ταινία τους New Year’s Rev θα κάνει πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο τον επόμενο μήνα.

«Μεγάλα νέα, γυρίσαμε ταινία!» έγραψε το καλιφορνέζικο punk τρίο στα social media. «Συνεργαστήκαμε με τον καλό μας φίλο Lee Kirk σε μια τρελή coming of age κωμωδία τύπου road trip με τίτλο New Year’s Rev, για μια garage μπάντα (με τους Mason Thames, Kylr Coffman και Ryan Foust) που νομίζει πως έκλεισε τη συναυλία της ζωής της… ανοίγοντας για εμάς. Μόνο που, plot twist, όλο αυτό είναι φάρσα. Η ταινία είναι γεμάτη με όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια των Green Day, άφθονες σκανταλιές και πολλές γνώριμες φάτσες (Mckenna Grace, Fred Armisen, Jenna Fischer, Angela Kinsey, Bobby Lee και άλλοι). Είναι το δικό μας ερωτικό γράμμα σε όλες τις αγαπημένες μας road trip ταινίες, στη νοσταλγία των ’90s και στο να κυνηγάς τα πάντα, όσο γελοίο κι αν φαίνεται».

Μιλώντας αποκλειστικά στο Kerrang! νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, ο Billie Joe Armstrong είπε: «Οι ηθοποιοί ήταν υπέροχοι. Έχω δει λίγο υλικό. Η ιστορία βασίζεται σε κάποιες από τις πρώτες μας περιπέτειες – φυσικά με λίγη τροποποίηση – αλλά θα είναι πολύ διασκεδαστική. Είναι κάπως και χριστουγεννιάτικη ταινία, μιας και εκτυλίσσεται την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Έχει πολύ συναίσθημα αλλά και αρκετό χιούμορ. Είναι για τρία παιδιά που κυνηγούν το όνειρό τους να φτιάξουν μπάντα και κάνουν τα πάντα για να ταξιδέψουν στη χώρα. Κάτι που φυσικά μπορούμε να το καταλάβουμε πολύ καλά».

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στο TIFF στις 12 Σεπτεμβρίου.