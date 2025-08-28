Πληροφορίες

Πέθανε ο Jürgen Bartsch, ιδρυτής των Bethlehem και πρωτοπόρος του DSBM

Ο Jürgen Bartsch, μπασίστας, συνθέτης και ιδρυτής των Bethlehem, έφυγε από τη ζωή στις 27 Αυγούστου 2025 ύστερα από ασθένεια. Οραματιστής του Depressive Suicidal Black Metal, άφησε πίσω του μια βαριά κληρονομιά στον ακραίο ήχο.

Jürgen Bartsch
Avopolis Team

Ο Jürgen Bartsch, ιδρυτικό και σταθερό μέλος των πρωτοπόρων της γερμανικής extreme metal μπάντας Bethlehem, έφυγε από τη ζωή ύστερα από ασθένεια που δεν αποκαλύφθηκε. Τα νέα μοιράστηκε η τωρινή τραγουδίστρια των Bethlehem, Yvonne “Onielar” Wilczynska.

Στο Instagram, η Onielar έγραψε (μετάφραση από τα γερμανικά): «Είχε πεθάνει πολλές φορές… Μα ο θάνατος ήταν μόνο προσωρινός. Μετά από μια σοβαρή ασθένεια, υπομονή και τεράστια μαχητικότητα, ο αγαπημένος μας φίλος και σεβαστός ιδρυτής των Bethlehem – Jürgen Bartsch – έφυγε από τη ζωή στις 27 Αυγούστου 2025. Με βαθιά θλίψη και με ραγισμένη καρδιά, στο όνομα των Bethlehem, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ Jürgen. Αναπαύσου εν ειρήνη».

Ο Bartsch υπήρξε ο ιδρυτής, μπασίστας και κύριος συνθέτης των Bethlehem, τους οποίους ίδρυσε το 1991. Το συγκρότημα θεωρείται ότι πρωτοστάτησε στη γέννηση του είδους DSBM (Depressive Suicidal Black Metal), συνδυάζοντας black metal με doom metal σε μια σειρά από επιδραστικά άλμπουμ της δεκαετίας του ’90, όπως το ντεμπούτο Dark Metal (1994) και το επόμενο Dictius Τe Νecare (1996).

Συνολικά, οι Bethlehem κυκλοφόρησαν 10 άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το The Gospel According to Alexander (2022), ενώ ο ήχος τους εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια. Δύο τραγούδια τους συμπεριλήφθηκαν στο soundtrack της cult ταινίας του Harmony Korine, Gummo (1997).

Σε συνέντευξή του το 2017, ο Bartsch είχε ερωτηθεί για τον χαρακτηρισμό των Bethlehem ως «προπατόρων» του DSBM είδους, απαντώντας: «Ναι, είμαστε! [γέλια]. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε τίποτα κοινό με αυτή τη σκηνή, αλλά ναι, είμαστε οι νονοί τους!... Στα ’90s παίζαμε μπροστά σε δέκα άτομα. Ο κόσμος έλεγε: "Αυτό είναι σκατά! Δεν είναι black metal, είναι για αυτοκτονία, τι βλακεία είναι αυτή;". Οπότε ναι, σταθήκαμε τυχεροί που με κάποιον τρόπο κάποια παιδιά ενδιαφέρθηκαν γι’ αυτό».

 

 

