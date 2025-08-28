Πληροφορίες

O Justin Broadrick φέρνει στο φως χαμένες ηχογραφήσεις

Ξεχασμένες νυχτερινές βινιέτες του 1997 ανακαλύπτονται ξανά σχεδόν τριάντα χρόνια μετά... O Justin Broadrick αποκαλύπτει μια μινιμαλιστική, ενδοσκοπική πλευρά του μέσα από το "Solo Guitar. 1997".

Justin Broadrick
Avopolis Team

Γνωστός για το θεμελιώδες έργο του με τους Godflesh, Jesu και JK Flesh, ο Justin Broadrick ανοίγει τα αρχεία του με την κυκλοφορία του Solo Guitar. 1997, διαθέσιμου από τις 26 Αυγούστου 2025 μέσω της δικής του εταιρείας Avalanche Recordings.

Όπως δείχνει και ο τίτλος, η κυκλοφορία συγκεντρώνει «μια σειρά από μοναχικές, μινιμαλιστικές και εκτός χρόνου βινιέτες, ηχογραφημένες νύχτα το 1997, έπειτα εγκαταλελειμμένες και ξεχασμένες». Ξανανακαλύφθηκαν σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα και έγιναν master από τον ίδιο τον Broadrick το 2025.

Με ριζική απλότητα και οικειότητα, το Solo Guitar. 1997 αποκαλύπτει μια άλλη πλευρά του σύμπαντός του, μακριά από τις βιομηχανικές, ηλεκτρονικές ή shoegaze καταιγίδες που σημάδεψαν την καριέρα του. Μια κατάδυση στην ενδοσκόπηση ενός πολυπράγμονα δημιουργού, που υπενθυμίζει πόσο ανεξάντλητη παραμένει η ηχητική του αναζήτηση.

 

