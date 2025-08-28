The Replacements: Deluxe επανέκδοση για το θρυλικό "Let It Be"

Οι Replacements ανακοίνωσαν μια νέα deluxe έκδοση του ιστορικού άλμπουμ τους Let It Be (1984). Η επανέκδοση θα κυκλοφορήσει στις 24 Οκτωβρίου σε remastered μορφή και με ακυκλοφόρητες στούντιο και live ηχογραφήσεις, μέσω της Rhino.

Διαθέσιμη σε βινύλιο και CD, η συλλογή περιλαμβάνει ένα ευρύ υλικό από τις ηχογραφήσεις του Let It Be, όπως εναλλακτικές εκδοχές των "Gary’s Got A Boner" και "Favorite Thing", αλλά και outtakes που βλέπουν για πρώτη φορά το φως, όπως τα "Who’s Gonna Take Us Alive" και "Street Girl". Μια εναλλακτική εκδοχή του "Androgynous", με διαφορετικά φωνητικά και το πλήρες πιάνο intro, αποκαθίσταται για πρώτη φορά (ακούστε παρακάτω). Συμπεριλαμβάνονται επίσης όλα τα πέντε bonus tracks από το Let It Be (Expanded Edition) του 2008, σε νέα remastering ειδικά για την παρούσα κυκλοφορία.

Η έκδοση συνοδεύεται από μια ακυκλοφόρητη live ηχογράφηση 28 κομματιών από τον Αύγουστο του 1984 στο Cubby Bear στο Σικάγο, με τίτλο Goodnight! Go Home!. Φρεσκο-ρεμασταρισμένη από audience tape, η συναυλία αποτυπώνει τους θρύλους της Μινεάπολης σε πλήρη φόρμα, με κομμάτια όπως τα "I Will Dare" και “Unsatisfied” (τότε ακόμα ακυκλοφόρητα), αλλά και εμπνευσμένες διασκευές, όπως το κλασικό “Can’t Get Enough” των Bad Company.

Επιπλέον, στο Rhino.com θα διατίθεται αποκλειστικά ένα bonus 10ιντσο βινύλιο, Live at City Garden, μαζί με την έκδοση σε βινύλιο και ένα t-shirt. Η ηχογράφηση (έξι κομμάτια από soundboard) έγινε στο punk club του Trenton, New Jersey. Ανάμεσα στα highlights είναι η σπάνια εκτέλεση της μπαλάντας "You’re Getting Married" κατόπιν αιτήματος γενεθλίων του πρώτου μάνατζερ του συγκροτήματος και συνιδρυτή της Twin/Tone, Peter Jesperson, που υπήρξε συμπαραγωγός τόσο του αρχικού Let It Be όσο και της νέας deluxe έκδοσης.

«Σε όλη την ιστορία των The Replacements,» δήλωσε ο Jesperson, «νομίζω πως αυτό είναι από τα πιο σπουδαία μας στιγμιότυπα.»

Aκούστε παρακάτω την εναλλακτική εκδοχή του "Androgynous".