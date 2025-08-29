Bon Jovi & Bruce Springsteen ενώνουν δυνάμεις στο νέο "Hollow Man"

Οι Bon Jovi κυκλοφόρησαν τη νέα, πολυαναμενόμενη εκδοχή του "Hollow Man", με τη συμμετοχή του Bruce Springsteen. Η ατμοσφαιρική ηχογράφηση προέρχεται από την ανανεωμένη εκδοχή του περσινού άλμπουμ Forever, που θα κυκλοφορήσει στις 24 Οκτωβρίου.

Το Forever (Legendary Edition) περιλαμβάνει επίσης συμμετοχές από τους Joe Elliott, Robbie Williams, Avril Lavigne, Lainey Wilson, Jelly Roll, Jason Isbell, Carin Leon, Marcus King, Ryan Tedder και άλλους.

«Αυτό το άλμπουμ είναι κάτι περισσότερο από μια συλλογή συνεργασιών· είναι ένα άλμπουμ που γεννήθηκε από ανάγκη», λέει ο Jon Bon Jovi. «Η χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές μου χορδές και η μετέπειτα αποκατάσταση ήταν μια καλά τεκμηριωμένη διαδρομή που συνέπεσε με την κυκλοφορία του Forever τον Ιούνιο του 2024. Τραγουδούσα αρκετά καλά στο στούντιο για την ηχογράφηση, αλλά οι απαιτήσεις και οι δυσκολίες της περιοδείας ήταν ακόμη μακριά από τις δυνατότητές μου.

»Χωρίς τη δυνατότητα να φύγω για περιοδεία ή να προωθήσω ένα άλμπουμ για το οποίο ήμασταν όλοι πολύ περήφανοι, αποφάσισα να καλέσω μερικούς φίλους να με βοηθήσουν σε μια δύσκολη στιγμή. Είναι όλοι σπουδαίοι τραγουδιστές, καλλιτέχνες και πάνω απ’ όλα υπέροχοι άνθρωποι. Το αποτέλεσμα είναι ένα άλμπουμ με νέα οπτική και νέο πνεύμα – ένα άλμπουμ συνεργασιών που αποδεικνύει ότι όλοι τα καταφέρνουμε σε αυτό τον κόσμο με λίγη βοήθεια από τους φίλους μας».

«Νιώθω τεράστια χαρά και ευγνωμοσύνη που κυκλοφορώ αυτό το άλμπουμ και πιστεύω ότι αυτό φαίνεται στη μουσική. Μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι υπάρχει πάντα κάτι μεγαλύτερο από εμένα, κι αυτό είναι το εμείς».

Σαν κερασάκι για τους θαυμαστές τους, οι Bon Jovi κυκλοφόρησαν επίσης το νέο single "Red, White and Jersey", το νέο εναρκτήριο κομμάτι της ανανεωμένης εκδοχής του Forever. Και τα δύο τραγούδια είναι διαθέσιμα παρακάτω.