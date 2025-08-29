Πληροφορίες

O Neil Young πυροβολεί τον Τραμπ με το νέο του φοβερό τραγούδι "Big Crime"

Χωρίς περιστροφές και με στίχους–μαχαίρια, ο Neil Young κατακεραυνώνει την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να κατεβάσει την Εθνοφρουρά στους δρόμους. Το "Big Crime" συνεχίζει την παράδοση των πιο καυστικών protest songs του θρύλου.

Neil Young
Avopolis Team

Ο Neil Young επιστρέφει στην πιο αιχμηρή του μορφή με το νέο τραγούδι "Big Crime", κι αυτή τη φορά δεν χαρίζεται σε κανέναν. Στίχοι που κόβουν σαν μαχαίρι, γεμάτοι οργή, στρέφονται ευθέως ενάντια στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να κατεβάσει την Εθνοφρουρά στους δρόμους της Ουάσιγκτον, λες και η πόλη είναι πολεμικό μέτωπο.

Το κομμάτι έκανε την πρεμιέρα του στη συναυλία του Young με τους Chrome Hearts στο Huntington Bank Pavilion στο Σικάγο, κι αμέσως μετά ο καλλιτέχνης κυκλοφόρησε μια εκδοχή ηχογραφημένη στο soundcheck. Ο Young δεν χρειάζεται κανέναν μανδύα αλληγορίας, μιλάει ωμά, ευθέως και χωρίς περιστροφές.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά: από το "Let’s Impeach the President" του 2006 μέχρι το φετινό "Let’s Roll Again", με το δηλητηριώδες «If you’re a fascist, then get a Tesla» ο Καναδός θρύλος της ροκ συνεχίζει να ρίχνει βόμβες αλήθειας σε έναν κόσμο που προτιμά το ψέμα. Και το "Big Crime" είναι ακόμη ένα καρφί στο φέρετρο της υποκρισίας.

Ο Neil Young δεν κάνει διακριτικές νύξεις. Κάνει μουσική που καίει. Και οι νέοι στίχοι το αποδεικνύουν τρανταχτά:

Don’t need no fascist rules
Don’t want no fascist schools
Don’t want soldiers on our streets
There’s big crime in DC at the White House
There’s big crime in DC at the White House

Got to get the fascists out
Got to clean the White House out
Don’t want soldiers on our streets
There’s big crime in DC at the White House
There’s big crime in DC at the White House

 

