Οι Mudvayne επιστρέφουν μετά από 16 χρόνια με το νέο single "Hurt People Hurt People"

Με ασταμάτητα groove riffs, industrial nu-metal ενέργεια και ένα μήνυμα αυτογνωσίας, οι Mudvayne κυκλοφορούν το πρώτο τους νέο τραγούδι από το 2009, προετοιμάζοντας παράλληλα περιοδεία με τους Static-X.

Οι Mudvayne κυκλοφόρησαν το πρώτο τους νέο τραγούδι μετά από 16 χρόνια, με τίτλο "Hurt People Hurt People".

Το κομμάτι είναι επιθετικό, γεμάτο ασταμάτητα groove riffs και σκληρή παραγωγή που «πνίγει» τη φωνή του frontman Chad Gray μέσα στην παραμόρφωση. Μια κλασική industrial nu-metal προσέγγιση που θυμίζει την εμπορική τους ακμή στις αρχές των 2000s. Παρά τη σκληρότητα του ήχου, οι στίχοι μεταφέρουν ένα αναπάντεχα θετικό μήνυμα.

«Το "Hurt People Hurt People" πιθανότατα υπάρχει από την αρχή του ανθρώπου», δήλωσε ο Gray. «Σίγουρα πριν υπάρξει καν η ίδια η φράση. Ο ατελείωτος κύκλος του να προβάλλουμε τον πόνο μας στους άλλους. Νομίζω πως έγραψα αυτό το τραγούδι ως υπενθύμιση στον εαυτό μου να σπάσω τον κύκλο. Δημιουργούμε τη δική μας δυστυχία, τον δικό μας πόνο. Είναι ώρα να δημιουργήσουμε αυτοαγάπη και να αφήσουμε πίσω μας τον πόνο. Δεν μας ανήκε ποτέ εξαρχής.»

Το τραγούδι είναι το πρώτο νέο υλικό των Mudvayne μετά το ομώνυμο άλμπουμ τους του 2009 και βρίσκει τον Gray ξανά μαζί με τον κιθαρίστα Greg Tribbett, τον μπασίστα Ryan Martinie και τον ντράμερ Matthew McDonough. Αυτή η σύνθεση θα βγει ξανά στον δρόμο για μια co-headlining περιοδεία με τους Static-X, με τις δύο μπάντες να γιορτάζουν τις 25ες επετείους των κλασικών τους δίσκων.

 

 

