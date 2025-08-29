H Lady Gaga χορεύει με τους νεκρούς στο νέο της single "The Dead Dance" για το "Wednesday"

Η Lady Gaga ξαναχτυπά με το νέο της single "The Dead Dance", το οποίο θα εμφανιστεί στη δεύτερη σεζόν του Wednesday. Ναι, καλά διαβάσατε· δεν της έφταναν τα κρεάτινα φορέματα, τώρα χορεύει και με πτώματα.

Σύμφωνα με τις φήμες, το κομμάτι γράφτηκε παρέα με τους Andrew Watt και Cirkut αποκλειστικά για τη σειρά, όπου η Gaga θα εμφανιστεί στον ρόλο της Rosaline Rotwood, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό, να είστε έτοιμοι για μια goth υπερπαράσταση.

Η ίδια το ανακοίνωσε για τις 3 Σεπτεμβρίου, την ίδια μέρα που κυκλοφορεί και το δεύτερο μέρος της σεζόν. Στην Wednesday Graveyard Gala της Νέας Υόρκης, η Gaga δήλωσε ότι πέρασε φανταστικά δουλεύοντας με τον Tim Burton και την Jenna Ortega, και πρόσθεσε: «Το τραγούδι έρχεται… ετοιμάστε τα κόκαλά σας!» (εντάξει, αυτό δεν το είπε ακριβώς έτσι, αλλά θα μπορούσε).

Να θυμίσουμε πως ήδη είχε μπει στο viral τρενάκι με τον χορό της Ortega πάνω στο δικό της "Bloody Mary" από το 2011. Και κάπως έτσι, τώρα ετοιμάζεται να κάνει όλη την ανθρωπότητα να κουνιέται σαν ζόμπι στο σαλόνι. Το μόνο ερώτημα: θα αντέξει το TikTok τον πανικό του "Dead Dance" ή θα καταρρεύσει από τα views;