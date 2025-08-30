Πληροφορίες

Peter Hammill: H ζωή και τα οράματα του frontman των Van der Graaf Generator σε νέα βιογραφία

Μια ολοκαίνουργια βιογραφία για έναν από τους πιο συναρπαστικούς χαρακτήρες του prog, τον frontman των Van der Graaf Generator, Peter Hammill, πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο.

Peter Hammill
Το βιβλίο ROCK and ROLE: The Visionary Songs of Peter Hammill and Van der Graaf Generator, γραμμένο από τον συγγραφέα και αρθρογράφο του Prog Joe Banks, θα κυκλοφορήσει από τον εκδοτικό οίκο Kingmaker Publishing στις 21 Νοεμβρίου. Η ημερομηνία κυκλοφορίας συμπίπτει με την κυκλοφορία του box set 20 δίσκων The Charisma & Virgin Recordings 1971 - 1986 τον Σεπτέμβριο, καθώς και με τις πρώτες ζωντανές εμφανίσεις του Hammill στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2018.

«Το Rock and Role ακολουθεί το αξιοσημείωτο ταξίδι του Hammill στη δεκαετία του ’70 και μετά, προσφέροντας μια εις βάθος ματιά στη μουσική και τους στίχους του, διερευνώντας τις ιδέες πίσω από τα τραγούδια του και δημιουργώντας ένα πορτρέτο του Hammill ως καλλιτέχνη αλλά και ως ανθρώπου», δηλώνουν οι εκδότες. «Βασισμένο σε νέες συνεντεύξεις με βασικούς συνεργάτες και συνοδοιπόρους, καθώς και σε εκτενή έρευνα σε μέσα και αρχεία θαυμαστών, το βιβλίο επιβεβαιώνει τη μοναδική θέση του Hammill ως πρωτοπόρου και εικονοκλάστη».

Με πάνω από 500 σελίδες και εκατοντάδες εικόνες, συμπεριλαμβανομένων πολλών σπάνιων και ανέκδοτων φωτογραφιών, το Rock and Role είναι ταυτόχρονα μια εξαιρετικά αναγνώσιμη βιογραφία και μια σοβαρή κριτική αποτίμηση ενός από τους μεγάλους «άγνωστους ήρωες» της ροκ.

Εκτός από την αρθρογραφία του στο Prog, ο Banks είναι και συγγραφέας της πολυσυζητημένης βιογραφίας των Hawkwind, Days Of The Underground. Ο εκδοτικός οίκος Kingmaker έχει εκδώσει επίσης βιβλία για τους Genesis και Big Big Train, καθώς και αυτοβιογραφίες των Jakko Jakszyk και Mark Kelly.

Όλες οι προπαραγγελίες που θα γίνουν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου θα υπογράφονται από τον συγγραφέα.

Εδώ για προπαραγγελίες: https://burningshed.com/store/kingmaker

 

 

 

 

