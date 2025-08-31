Οι Soulfly επιστρέφουν με νέο άλμπουμ: "Chama", η «φλόγα» του Max Cavalera

Οι Soulfly, με ηγέτη τον θρυλικό Max Cavalera, ανακοίνωσαν νέο άλμπουμ με τίτλο Chama. Το 13ο LP της metal μπάντας θα κυκλοφορήσει στις 24 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει το single "Storm the Gates" που έχει ήδη κυκλοφορήσει.

Η τωρινή σύνθεση της μπάντας είναι οικογενειακή υπόθεση: ο Max πλαισιώνεται από τους γιους του Igor Amadeus Cavalera (μπάσο) και Zyon Cavalera (ντραμς), μαζί με τον κιθαρίστα Mike De Leon.

Μιλώντας για το άλμπουμ, ο Max δήλωσε: «Chama είναι η βραζιλιάνικη λέξη για τη φλόγα. Σημαίνει επίσης και "κάλεσμα". Το Chama είναι εμπνευσμένο από την ενέργεια αυτής της στιγμής. Αυτός ο δίσκος είναι ο ήχος της φωτιάς των Soulfly! Ανυπομονώ να παίξουμε αυτά τα κομμάτια ζωντανά για τη Φυλή! Chama!»

Ο Zyon πρόσθεσε: «Με κάθε δίσκο των Soulfly στον οποίο συμμετείχα, νιώθω την εξέλιξή μου να συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο. Αυτός ο δίσκος δεν αποτέλεσε εξαίρεση, καθώς για πρώτη φορά ανέλαβα σημαντικό μέρος της παραγωγής. Το να προσπαθούμε να οδηγήσουμε τη μπάντα σε μέρη όπου δεν είχαμε βρεθεί ποτέ ξανά ήταν εκπληκτικό, και ανυπομονώ να κάνω περισσότερη παραγωγή στο μέλλον!».