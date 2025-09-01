Jehnny Beth: Nέο βίντεο και άλμπουμ γεμάτο σκοτάδι και ένταση

Η Jehnny Beth παρουσίασε το βίντεο για το νέο της single "Out Of My Reach", με το άλμπουμ You Heartbreaker, You να κυκλοφορεί ήδη μέσω της Fiction Records, την ίδια στιγμή που επιστρέφει από δύο εμφανίσεις στο Σέφιλντ, ως support των Queens Of The Stone Age.

Το βίντεο σκηνοθέτησε ο Zak Watson, με art direction από την ίδια και τον Johnny Hostile, και αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία του project που βασίζεται πάνω απ’ όλα στο live. «Η ζωντανή εμφάνιση υπήρξε πάντα στην καρδιά της δημιουργικής μου διαδικασίας, και αποτέλεσε επίσης το σημείο εκκίνησης για αυτό το νέο άλμπουμ», δήλωσε η Jehnny. «Τώρα που ετοιμαζόμαστε για περιοδεία, ήταν η τέλεια στιγμή να αιχμαλωτίσουμε την ενέργεια του live show σε αυτό το νέο βίντεο.»

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε με παραγωγή από τον μακροχρόνιο συνεργάτη της Johnny Hostile στο στούντιο τους, 20L07, στη Γαλλία, συνεχίζοντας την καλλιτεχνική τους σύμπραξη. «Ζούμε σε σκοτεινούς καιρούς, γεμάτους δράμα και βάρβαρες τραγωδίες. Έγινε ξεκάθαρο για μένα ότι σε τέτοιες εποχές είτε μαθαίνουμε να ουρλιάζουμε σωστά, είτε να ψιθυρίζουμε», σχολίασε για τον δίσκο.

Η Beth ανακοίνωσε headline εμφανίσεις σε όλη τη Βρετανία και την Ευρώπη για τον Οκτώβριο, που περιλαμβάνουν δύο συναυλίες στο Λονδίνο (Electrowerkz και Camden Assembly, 30 και 31 Οκτωβρίου). Επιπλέον, για τον Σεπτέμβριο έχουν προγραμματιστεί in-store shows στα Rough Trade· τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα με προπαραγγελία του άλμπουμ από τα αντίστοιχα καταστήματα.