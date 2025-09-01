Monograms: Ο Ian Jacobs επιστρέφει με νέο EP και σκοτεινό "nuke-wave" όραμα

Νέα Υόρκη, τσιμέντο και σκοτάδι που πάλλεται στον ρυθμό των synths. Ο Ian Jacobs, ο άνθρωπος πίσω από το alter ego Monograms, επιστρέφει για να χαράξει ξανά την πορεία του στη σκηνή της ανεξάρτητης μουσικής. Μετά το άλμπουμ A Fine Commitment του 2021 και το τελευταίο του άνοιγμα προς την «διαβρωμένη» αισθητική του Nuke-Wave, ετοιμάζει τώρα το νέο του EP, με τίτλο SHAPES, που κυκλοφορεί στις 17 Οκτωβρίου.

Το ομώνυμο κομμάτι-προπομπός είναι σαν να ακούς μια ερωτική εξομολόγηση μέσα σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο: synth layers που στήνουν το σκηνικό, κιθάρες που σε σπρώχνουν σε πιο goth σκοτάδια, φωνητικά που στάζουν αποξένωση. Ο Jacobs τραγουδάει για την επιθυμία να αλλάξεις για κάποιον που αγαπάς, χωρίς να ξέρεις ποτέ το «πώς». «I’ll follow you there / I just don’t know where / I’ll take shape, I guess / Into someone else», τραγουδάει με μια παραδοχή τρυφερή και σκληρή ταυτόχρονα.

Το SHAPES είναι το απόσταγμα χρόνων, όπως λέει ο ίδιος: «Τα τραγούδια γράφτηκαν σε διαφορετικές στιγμές, αλλά επειδή έπαιξα κάθε όργανο και έγραψα κάθε λέξη, απέκτησαν μια ενιαία φωνή». Πιο κοντά στον ήχο των πρώτων Monograms, με περισσότερα «πραγματικά» τύμπανα και λιγότερα drum machines, αλλά πάντα πιστό στο υβριδικό DNA του «Nuke-Wave».

Στην ουσία, ο Jacobs φτιάχνει μουσική σαν καθρέφτη: θραύσματα post-punk, industrial και ηλεκτρονικής ενέργειας που ενώνονται σε κάτι το ενιαίο, γεμάτο ένταση και αβεβαιότητα. Το SHAPES είναι η απόδειξη ότι ακόμη και στη διάλυση, στη θολούρα και στην αλλαγή, η μουσική μπορεί να βρίσκει μορφή.