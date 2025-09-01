Πληροφορίες

Alabama Shakes: Επιστροφή μετά από 10 χρόνια με νέο τραγούδι, άλμπουμ και περιοδεία

Από τα μπαρ της Αλαμπάμα ως την κορυφή του Billboard και τέσσερα Grammy, οι Alabama Shakes επιστρέφουν το 2025 με το νέο single "Another Life", προετοιμάζοντας το τρίτο τους άλμπουμ και μια μεγάλη περιοδεία που σηματοδοτεί το νέο κεφάλαιο στην πορεία τους.

Γιάννης Παπαϊωάννου

   

Οι Alabama Shakes επιστρέφουν μετά από δέκα χρόνια με νέο τραγούδι, το "Another Life", το οποίο κυκλοφορεί ήδη μέσω της Island. Παράλληλα, η μπάντα ανακοίνωσε πως βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία του τρίτου της άλμπουμ, ενώ έδωσε στη δημοσιότητα και τις ημερομηνίες της επερχόμενης περιοδείας της.

Το συγκρότημα, που αποτελείται από την Brittany Howard, τον Heath Fogg και τον Zac Cockrell, συνεργάστηκε ξανά με τον μακροχρόνιο παραγωγό τους Shawn Everett. Το κομμάτι ηχογραφήθηκε στα Sound Emporium Studios στο Νάσβιλ, στο πλαίσιο μιας σειράς sessions στα τέλη του 2024.

Η Howard σχολίασε για το τραγούδι: «Όταν γράψαμε το Another Life, σκεφτόμουν όλες τις ζωές που κουβαλάμε. Αυτές που ζούμε τώρα, εκείνες που χάθηκαν επειδή πήραμε άλλες αποφάσεις, τα "τι θα γινόταν αν", αυτά που δεν ήταν γραφτό, τα αντίο και τις τυχαίες συναντήσεις που μοιάζουν θεϊκές. Αυτό το τραγούδι μιλά για εκείνα τα νήματα που εκτείνονται στον χρόνο και τον χώρο, συνδέοντας κάθε εκδοχή του εαυτού μας. Είναι για το πώς τα αφήνεις να έρθουν κοντά, να αρμονίσουν, και να συνειδητοποιήσεις ότι το αντίο δεν είναι ποτέ πραγματικά αντίο. Είναι περισσότερο ένα "θα σε ξαναδώ". Μια συλλογική ιστορία που δεν σταματά ποτέ να ξεδιπλώνεται. Χαίρομαι που ανοίξαμε ξανά αυτή την πόρτα και βρεθήκαμε ξανά μαζί στη μουσική».

Οι Alabama Shakes σχηματίστηκαν το 2009 στην Αθήνα (Athens) της Αλαμπάμα και μέσα σε λίγα χρόνια πέρασαν από τα μικρά μπαρ του Νότου στη διεθνή αναγνώριση. Το ντεμπούτο τους άλμπουμ Boys & Girls (2012), με την τεράστια επιτυχία του "Hold On", τους έφερε τρεις υποψηφιότητες για Grammy και άνοιξε τον δρόμο για μια καριέρα που κορυφώθηκε με το Sound & Color (2015), το οποίο μπήκε κατευθείαν στο Νο1 του Billboard 200 και τους χάρισε τρία Grammy, ανάμεσά τους και το Best Rock Song για το "Don’t Wanna Fight".

Το 2018 κέρδισαν άλλο ένα Grammy για το "Killer Diller Blue" (στη συλλογή The American Epic Sessions), πριν αναστείλουν τη δράση τους με τη Brittany Howard να ακολουθεί μια επιτυχημένη σόλο πορεία. Τον Δεκέμβριο του 2024 το συγκρότημα έκανε μια απρόσμενη επανεμφάνιση στο Bama Theatre της Tuscaloosa, ενώ στις αρχές του 2025 ανακοίνωσε επίσημα ότι επιστρέφει με νέα μουσική και μεγάλη περιοδεία.

 

 

 

