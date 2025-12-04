Πληροφορίες

Οι Weval στην Αθήνα: Το electronica ντουέτο που μετατρέπει το συναίσθημα σε ρυθμό

Λίγες μέρες πριν ανέβουν στη σκηνή της Αθήνας, οι Weval επιστρέφουν με έναν ήχο πιο ώριμο, πιο κινηματογραφικό και πιο χορευτικό από ποτέ. Με το νέο τους άλμπουμ "Chromophobia", το ολλανδικό δίδυμο που κατέκτησε Sonar, Dekmantel και DGTL υπόσχεται μια βραδιά όπου το συναίσθημα συναντά το dancefloor.

Weval
Avopolis Team

Λίγες μόνο μέρες μάς χωρίζουν από μία από τις πιο πολυαναμενόμενες ηλεκτρονικές εμφανίσεις της χρονιάς: οι Weval έρχονται επιτέλους στην Αθήνα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε εκείνη την χαρακτηριστική, υπνωτική σύγκλιση συναισθήματος και ρυθμού που τους έκανε μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της ευρωπαϊκής electronica την τελευταία δεκαετία.

Από το Άμστερνταμ μέχρι τα μεγάλα φεστιβάλ του κόσμου, οι Harm Coolen και Merijn Scholte Albers έχουν χτίσει μια δική τους, αναγνωρίσιμη αισθητική: κινηματογραφικός ήχος, ζεστός αναλογικός παλμός, downtempo λεπτομέρειες που συναντούν το progressive house, trip-pop υφές και μια dancefloor αύρα που ποτέ δεν γίνεται επιθετική — μόνο βαθιά ανθρώπινη. Δεν είναι τυχαίο ότι το ντεμπούτο τους στην Kompakt (2016) έγινε instant favorite, ενώ τα The Weight (2019) και Remember (2023) έστειλαν το δίδυμο σε σκηνές όπως Sonar, Dekmantel, DGTL, Melt και Pitch Festival, με κομμάτια όπως τα “Someday”, “Changed for the Better” και “The Weight” να καθιερώνονται ως διαχρονικά staples στις διεθνείς playlists.

Φέτος, οι Weval επιστρέφουν με το Chromophobia, ίσως το πιο ελεύθερο και εξωστρεφές έργο τους μέχρι σήμερα. Ένα άλμπουμ που αφήνει πίσω τη διστακτικότητα και ρίχνεται με ορμή στο χρώμα, στη σκιά και στον ρυθμό. Δεν μιλάμε για ένα ακόμη dance album, αλλά για μια ωδή στην απελευθέρωση· ένα άλμπουμ που ξέρει να κινείται από την ευφορία στο σκοτάδι και πίσω, χωρίς ποτέ να χάνει τον συναισθηματικό του πυρήνα.

Το live στην Αθήνα θα ανοίξει από τον Man With A Speaker. Έναν Έλληνα DJ και παραγωγό που έχει διαμορφώσει έναν δικό του, ξεκάθαρα κινηματογραφικό κόσμο — ανάμεσα σε electronica, deep techno και hypnotic house. Με σετ που εξελίσσονται οργανικά, σαν ιστορίες χωρίς γραμμική πορεία, ο Man With A Speaker κινείται ανάμεσα στο φως και τη σκιά, από dreamy grooves μέχρι εκρήξεις που λυγίζουν το δάπεδο.

Όλα δείχνουν πως αυτό το live δεν είναι απλώς μια ακόμη εμφάνιση. Είναι μια υπενθύμιση του πώς μπορεί η σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική να παραμένει γεμάτη ψυχή, ένταση και όραμα. Οι Weval έρχονται σε μια στιγμή που ο ήχος τους βρίσκεται στο απόγειό του — και η Αθήνα είναι έτοιμη για ένα από τα highlight της χρονιάς.

INFO για εισιτήρια:

Online: 

WEVAL // 08 Δεκεμβρίου //  more.com

Σημεία προπώλησης: 

Public // Καταστήματα Nova 

Χώρος: 

Universe // Λεωφ. Κηφισού 87, 122 41, Αθήνα 

 

 

