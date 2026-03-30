Anna Calvi – Is This All There Is?

Το νέο κινηματογραφικό EP της Anna Calvi ανοίγει μια φιλόδοξη τριλογία για την ταυτότητα και την αγάπη.

  • Βαθμολογία: 8
  • Καλλιτέχνης: Anna Calvi
  • Label: Domino
  • Κυκλοφορία: 2026
  • Είδος: Indie Rock
Anna Calvi
Χρήστος Κορναράκης

Η Anna Calvi επιστρέφει με ένα EP που λειτουργεί σαν την αρχή μιας αφήγησης που θα ξεδιπλωθεί σταδιακά σε τρία μέρη. Το Is This All There Is? ανοίγει αυτή την τριλογία με τρόπο διακριτικό αλλά ουσιαστικό: με τέσσερα τραγούδια που μοιάζουν με μικρές σκηνές, με χαρακτήρες και εσωτερικές εντάσεις, όπου κάτι μετακινείται συνεχώς χωρίς να γίνεται αμέσως αντιληπτό. Εδώ η έμφαση δεν δίνεται στην ποσότητα αλλά στη λεπτομέρεια. Η παραγωγή είναι μετρημένη, χωρίς περιττές κινήσεις. Οι κιθάρες της Calvi παραμένουν αιχμηρές και δραματικές, αλλά δεν καταλαμβάνουν τον χώρο. Αντίθετα, αφήνουν κενά, και μέσα σε αυτά τα κενά γεννιέται η ένταση. Οι ρυθμοί επαναλαμβάνονται με μια σχεδόν υπνωτική επιμονή, δημιουργώντας μια αίσθηση σταθερότητας που όμως δεν γίνεται ποτέ πραγματικά καθησυχαστική.

Οι συνεργασίες λειτουργούν οργανικά μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Με τον Iggy Pop, οι δύο φωνές μοιάζουν να ανήκουν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές της ίδιας σκέψης. Η δική του κουβαλά μια φθορά, μια αποδοχή, ενώ η Calvi ακούγεται πιο ανήσυχη, σαν να βρίσκεται ακόμα στη διαδικασία αναζήτησης. Το τραγούδι δεν οδηγείται σε μια σαφή κορύφωση αλλά, κρατά μια ένταση που μένει μετέωρη.

Η Laurie Anderson φέρνει μια πιο αφαιρετική διάσταση. Το "Computer Love" των Kraftwerk ακούγεται σχεδόν γυμνό, με τη φωνή της να κινείται ανάμεσα σε ομιλία και τραγούδι, πάνω σε μια λιτή ηλεκτρονική βάση. Η Calvi κρατά αποστάσεις, αφήνοντας χώρο στο κομμάτι να αναπνεύσει, και αυτό το κάνει να ακούγεται πιο εύθραυστο.

Στο "I See Α Darkness" του Will Oldham, μαζί με τον Perfume Genius, η ατμόσφαιρα βαραίνει. Οι φωνές τους δεν εναρμονίζονται πλήρως, και αυτή η μικρή ασυμφωνία δίνει βάθος στο τραγούδι. Η κιθάρα επιμένει στο βάθος, σαν μια σταθερή υπενθύμιση ότι η ένταση δεν εξαφανίζεται, απλώς αλλάζει μορφή.

Το ομώνυμο κομμάτι με τον Matt Berninger είναι ίσως το πιο άμεσο σημείο του EP. Οι δύο φωνές στέκονται δίπλα-δίπλα, χωρίς να συγχρονίζονται πλήρως, δημιουργώντας μια αίσθηση οικεία αλλά και ελαφρώς αμήχανη. Σαν δύο άνθρωποι που μοιράζονται την ίδια σκέψη, αλλά τη βιώνουν διαφορετικά. Η ενορχήστρωση παραμένει συγκρατημένη, αφήνοντας χώρο στο συναίσθημα να περάσει χωρίς να πιέζεται.

Η Calvi προσεγγίζει αυτό το έργο ως μέρος μιας μεγαλύτερης διαδρομής. Η τριλογία που έχει σχεδιάσει περιστρέφεται γύρω από την ταυτότητα ως κάτι που μεταμορφώνεται, ιδιαίτερα μέσα από την εμπειρία της αγάπης και της μητρότητας. Αυτό το πρώτο μέρος μοιάζει περισσότερο με εισαγωγή: θέτει τα ερωτήματα, χαρτογραφεί το έδαφος, χωρίς να επιχειρεί να δώσει απαντήσεις. Είναι εσωτερικό, συγκρατημένο, σχεδόν διστακτικό, κάτι που πιθανότατα θα αντιπαρατεθεί με πιο εξωστρεφείς κινήσεις στη συνέχεια. Σε επίπεδο παραγωγής, αυτή η συγκράτηση είναι συνειδητή. Σε σχέση με το Hunter (2020), όπου η ένταση ξεχείλιζε, εδώ τα πάντα λειτουργούν με μεγαλύτερη ακρίβεια. Λίγα στοιχεία, καθαρά τοποθετημένα: κιθάρα, φωνή, προγραμματισμένα beats, διακριτικά ηλεκτρονικά στρώματα. Η χρήση του χώρου είναι καθοριστική: τα κενά δεν είναι απών, αλλά μέρος της σύνθεσης.

Η μίξη αποφεύγει να φέρει τη φωνή σε πρώτο επίπεδο. Συχνά οι ερμηνείες ακούγονται ελαφρώς απομακρυσμένες, δημιουργώντας μια αίσθηση απόστασης που ενισχύει τη θεματική του EP. Στα ντουέτα, οι φωνές παραμένουν διακριτές μέσα στο στερεοφωνικό πεδίο, χωρίς να συγχωνεύονται πλήρως. Με τον Matt Berninger οι δύο φωνές κινούνται δίπλα-δίπλα χωρίς να ενώνονται πλήρως, ενώ με τον Iggy Pop η διαφορά φαίνεται κυρίως στον χαρακτήρα της φωνής του, που μένει τραχιά και ανεπεξέργαστη. Η δυναμική παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Τα τραγούδια δεν κορυφώνονται με τον αναμενόμενο τρόπο. Η ένταση αυξάνεται μέσα από μικρές μεταβολές: μια κιθάρα που γίνεται πιο έντονη, ένα ρυθμικό μοτίβο που βαραίνει, μια φωνή που σπάει ελαφρώς. Αυτή η προσέγγιση κάνει τις λίγες κορυφώσεις να μοιάζουν οργανικές, όχι επιβεβλημένες.

Η εμπειρία της Calvi από τη δουλειά της στο Peaky Blinders και τη συνεργασία της με τον Robert Wilson είναι εμφανής στον τρόπο που χτίζει τα κομμάτια. Δεν είναι απλώς τραγούδια, αλλά μικρές σκηνές, με αίσθηση χώρου και κατεύθυνσης. Οι συνεργάτες της λειτουργούν σαν φωνές μέσα σε αυτό το σύμπαν, όχι ως προσθήκες εντυπωσιασμού. Έτσι, το Is This All There Is? δεν προσπαθεί να δώσει κάποια τελική εικόνα. Λειτουργεί ως σημείο εκκίνησης, αλλά ταυτόχρονα στέκεται και μόνο του. Είναι ένα έργο που βασίζεται σε μικρές μετατοπίσεις, σε λεπτομέρειες που αποκαλύπτονται σταδιακά. Και ίσως αυτή να είναι η δύναμή του: δεν ζητά άμεση εντύπωση, αλλά αφήνει κάτι να μείνει και να επιστρέφει αργότερα, πιο καθαρά.

 

Anna Calvi

Anna Calvi – Is This All There Is?

Το νέο κινηματογραφικό EP της Anna Calvi ανοίγει μια φιλόδοξη τριλογία για την ταυτότητα και την...
Landowner – Assumption

Landowner – Assumption

'Ενα αιχμηρό μινιμαλιστικό post-punk άλμπουμ που συνδυάζει "weak d-beat", καθαρές κιθάρες και...
Neurosis

Neurosis – An Undying Love For A Burning World

Με το "An Undying Love For A Burning World", οι Neurosis επιστρέφουν με έναν από τους καλύτερους...
Dälek – Brilliance of a Falling Moon

Dälek – Brilliance of a Falling Moon

Στα πενήντα του, ο Will Brooks  ραπάρει πιο κοφτερά από ποτέ, μετατρέποντας τον θόρυβο των Dälek σε ένα...

Unmother – State Dependent Memory

Με ευκαιρία την πρώτη εμφάνιση των Ελληνολονδρέζων Unmother, ο Δημήτρης Τσούπρος μοιράζεται...
Tinariwen – Hoggar

Tinariwen – Hoggar

Ο Θανάσης Μήνας χαιρετίζει πάντα με σεβασμό τους νομάδες του μπλουζ της ερήμου, που επιστρέφουν με το...
Mai Mai Mai – Karakoz

Mai Mai Mai – Karakoz

Το "Karakoz" του Mai Mai Mai είναι ένα από τα πιο βαθιά πολιτικά και καθηλωτικά άλμπουμ της...
4 νέοι δίσκοι

4 νέοι δίσκοι κάτω από τη μύτη του αλγόριθμου

Ανάμεσα σε AI εξαμβλώματα και fomo κράχτες, σκαλίζουμε τέσσερις φετινές κυκλοφορίες που στέκονται...
James Blake

James Blake – Trying Times

Ο James Blake επιβεβαιώνει τη θέση του ως ένας από τους πιο δημιουργικούς καλλιτέχνες της γενιάς...
mori – El Niño Bola

mori – El Niño Bola

Cloud rock μέσα στις πρώτες μέρες του Μαρτίου που ο ήλιος αρχίζει να μας καίει το πρόσωπο και δεν...
Julinko – Naebula

Julinko – Naebula

Η Julinko επιστρέφει με το "Naebula", ένα τελετουργικό άλμπουμ όπου η φωνή και ο ήχος λειτουργούν...
Harry Styles

Harry Styles – Kiss All The Time. Disco, Occasionally.

Ένα άλμπουμ που δεν κυνηγά το hit αλλά τo συναίσθημα, εκεί όπου η pop αφήνει χώρο για μικρές...
Carolina Chocolate Drops

Carolina Chocolate Drops – Genuine Negro Jig

Ο Θανάσης Μήνας γράφει για την πρόσφατη επανέκδοση ενός δίσκου που στάθηκε καθοριστικός στην...
Duncecap & Samurai Banana

Duncecap & Samurai Banana – Comfortably Suffering

Mια σκοτεινή, φιλοσοφική hip-hop κριτική πάνω στην ψηφιακή εξάντληση, το doomscrolling και την...
Shabaka – Of The Earth

Shabaka – Of The Earth

Ο Θανάσης Μήνας ακούει προσεκτικά καθώς ο σπουδαίος αυτοσχεδιαστής της σύγχρονης βρετανικής jazz...
Stolen Mic – TO ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΔΙΠΛΑΝΟΥ PORTAL

Stolen Mic – TO ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΔΙΠΛΑΝΟΥ PORTAL

Οπλισμένος με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, αιχμηρές ατάκες, ωμό στίχο και heavy synth παραγωγές, ο Stolen Mic πετά...
Lamb of God – Into Oblivion

Lamb of God – Into Oblivion

Ο νέος δίσκος των Lamb of God, "Into Oblivion", έρχεται να υπενθυμίσει γιατί η πεντάδα από το...
Kim Gordon – PLAY ME

Kim Gordon – PLAY ME

Στο "PLAY ME", η Kim Gordon μετατρέπει το χάος της εποχής των δισεκατομμυριούχων και της AI...
The Black Crowes

The Black Crowes – A Pound of Feathers

Οι Νότιοι hard blues-rockers από την Ατλάντα και υποψήφιοι για το Rock & Roll Hall of Fame για το...
4 νέα ambient άλμπουμ για την άνοιξη

4 νέα ambient άλμπουμ για την άνοιξη

Ο Γιάννης Παπαϊωάννου επιλέγει τέσσερα νέα ambient άλμπουμ για την άνοιξη του 2026, γεμάτα ηχητικά τοπία όπου ο...

Pharoah Sanders

Γιατί το "Journey To The One" του Pharoah Sanders παραμένει αιώνιο

Πέρα από το hype του "Promises", ο Pharoah Sanders είχε ήδη χτίσει έναν κόσμο που δεν γερνάει με...
Anna Calvi

Anna Calvi – Is This All There Is?

Το νέο κινηματογραφικό EP της Anna Calvi ανοίγει μια φιλόδοξη τριλογία για την ταυτότητα και την...
Landowner – Assumption

Landowner – Assumption

'Ενα αιχμηρό μινιμαλιστικό post-punk άλμπουμ που συνδυάζει "weak d-beat", καθαρές κιθάρες και...

