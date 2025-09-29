Πληροφορίες
Κατηγορία: ΔΙΕΘΝΗ

The Beths – Straight Line Was A Lie

Ο Θανάσης Μήνας συστήνει τη νεοζηλανδέζικη, βελβετική indie-pop μπάντα, που κυκλοφορεί το τέταρτο της άλμπουμ.

  • Βαθμολογία: 8
  • Καλλιτέχνης: The Beths
  • Label: Anti- Records
  • Κυκλοφορία: 2025
The Beths
Θανάσης Μήνας

ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΑ - ΔΙΕΘΝΗ

Αισίως τέταρτο άλμπουμ (και πρώτο στο label της ANT-I) για το κουαρτέτο από το Ώκλαντ της Νέας Ζηλανδίας. Οι Beths σχηματίστηκαν το 2014. Το γκρουπ αποτελείται από την τραγουδίστρια και βασική συνθέτρια/στιχουργό Elizabeth Stokes, τον κιθαρίστα Jonathan Pearce, τον μπασίστα Benjamin Sinclair και τον ντράμερ Tristan Deck. Συναντήθηκαν στο Πανεπιστήμιο του Ώκλαντ και υπέγραψαν συμβόλαιο με την Carpark Records το 2018, όπου κυκλοφόρησαν τα άλμπουμ Future Me Hates Me (2018), Jump Rope Gazers (2020) και Expert in a Dying Field (2022). Έχουν περιοδεύσει ανά τον κόσμο με τους Death Cab of Cutie και τους National.

Οι Beths δεν προέκυψαν φυσικά εν κενώ – η Νέα Ζηλανδία έχει μεγάλη παράδοση στις post-punk και ψυχεδελικές indie-pop μπάντες και δη σ’ αυτές που εμπνέονται προνομιακά από τον μινιμαλισμό των Velvet Underground: The Clean, Chills, The Bats, Balter Space, Verlaines, Look Blue Go Purple…

Όπως ειπώθηκε, η Elizabeth Stokes (και δευτερευόντως ο κιθαρίστας Jonathan Pearce) είναι οι βασικοί συνθέτες/στιχουργοί της μπάντας. H Stokes στο παρελθόν έχει υποστηρίξει ότι έγραφε στίχους όποτε ένοιωθε ότι κάτι την εμπνέει. Όμως διάφορα προβλήματα που αντιμετώπισε στη διάρκεια της πανδημίας και αμέσως μετά, την ανάγκασαν να αλλάξει τον τρόπο δουλειάς της.  

Για το τέταρτο άλμπουμ τους, το Straight Line Was A Lie, η διαδικασία που αναγκαστικά επέλεξαν ήταν διαφορετική. Αντιμετωπίζοντας τη διάγνωση της νόσου Graves, μιας χρόνιας αυτοάνοσης διαταραχής, η Stokes είχε αρχίσει να παίρνει σερτραλίνη για να διαχειριστεί την ψυχική της υγεία. Διαπίστωσε ότι η αλλαγή στη χημεία του εγκεφάλου της, που επηρεάστηκε από τη φαρμακευτική αγωγή, επηρέαζε την ικανότητά της να γράφει τραγούδια από την άμεση, συναισθηματική της θέση πριν. Προσπαθώντας να ξεπεράσει το συγγραφικό της μπλοκάρισμα, χρησιμοποίησε μια τεχνική που ήταν επηρεασμένη από το The Artist's Way της Julia Cameron και το On Writing του Stephen King: έγραφε 2.000 λέξεις σε μια γραφομηχανή κάθε μέρα. Στη συνέχεια, αυτή και ο Pierce πέρασαν μερικούς μήνες στο Λος Άντζελες, απομονώνοντας κομμάτια από τις σελίδες που είχαν συγκεντρωθεί, κάνοντας μοντάζ και μετατρέποντάς τα σε τραγούδια.

Στιχουργικά, το βασικό concept του άλμπουμ βρίσκεται ακριβώς στον τίτλο του. Straight Line Was A Lie. «Η ευθεία γραμμή» είναι κατασκευασμένος μύθος, αστική προπαγάνδα, σύμφωνα με την μπάντα. Ως κοινωνία, μας έχουν διδάξει ότι συνήθως υπάρχει ένας τρόπος για να κάνεις σχεδόν τα πάντα. Αυτό περιλαμβάνει το πώς να πετύχεις στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στην επαγγελματική σταδιοδρομία, στην οικογενειακή ζωή, κλπ. Βιβλιοπωλεία, κολέγια, θρησκευτικά ιδρύματα και γραφεία θεραπευτών προσφέρουν πανομοιότυπα μοντέλα επιτυχίας, αναπαράγοντας με τη σειρά τους συγκεκριμένα μοντέλα ομοιόμορφων ανθρώπων. Προτείνουν άμεσες οδούς για το πώς να πετύχεις. Όμως, συχνά υπάρχουν πολλαπλές οδοί διαθέσιμες και καμιά από αυτές δεν ήταν, δεν είναι και δεν θα είναι ποτέ ίδια για όλους, δηλαδή ευθεία γραμμή – αυτή είναι η βασική θέση της μπάντας.

Έτσι, η Stokes τραγουδά στο ομώνυμο κομμάτι: «Guess I'll take the long way / 'Cause every way's the long way / And I don't know if I can go round again»

Αντίστοιχα στο “No Joy”, εκφράζει ανοιχτά τις απογοητεύσεις της – τις οποίες η κοινωνία μας ζητάει συνήθως να αποκρύβουμε: «Wanted to cry but I couldn’t / Tear ducts full, I felt you pulling at them / But it didn’t happen»

Ή στο “Mother, Pray for Me”: «Mother don't cry for me / I have created enough injury / I wanted to plead you for the cream you created into me / And I know that I'm why you cry»

Μουσικά, το Straight Line Was a Lie είναι μια συνεκτική συλλογή δέκα τραγουδιών με σχεδόν τέλεια σειρά, που ολοένα και ηλεκτρίζονται σε ρυθμό και δυναμική όσο κυλά ο δίσκος. Η ατμόσφαιρα ρέει, τα τραγούδια φουντώνουν.

Τραγούδια όπως το “Mosquitoes”, με το αργό, απαλό πιάνο και την ψυχεδελική κιθάρα του ή το μελαγχολικό και γλυκόπικρο “Til My Heart Stops” ισορροπούν με πιο ρυθμικές στιγμές, όπως το σχεδόν new wave-funky “Best Laid Plans”. Αλλού, κομμάτια όπως το “Take” ή το “Roundabout” συνιστούν αψεγάδιαστες βελβετικές υπομνήσεις – ή αλλιώς, η νεοζηλανδέζικη γκαραζιέρικη lo-fi pop παράδοση σε όλη τη δυναμική και σε όλη την ωκεάνια ομορφιά της. Ειδικά στο ασταθές post-punk “Take”,  η σκληραγωγημένη ορμή της κιθάρας και του μπάσου συγκρούονται δημιουργικά με τη νωχελική φωνή του Stokes. Το νευρώδες “Ark Of The Covenant” θυμίζει έντονα πρώιμους Cure, σε στυλ "Jumping Someone Else's Train" ή “Fire In Caio”, με σαφώς πιο ηλιόλουστη διάθεση…

Το “Metal” και το ομώνυμο κομμάτι αποτελούν τα highlights του δίσκου: το πρώτο με το κοφτό, ξυραφένιο riff της κιθάρας, τα ξερά τύμπανα και με την αμεσότητα της ερμηνείας της Stokes, που θυμίζει λίγο την Tania Donelly στο πιο αγριεμένο και σε γραπώνει αμέσως∙ το δεύτερο (που εφορμά in media res) και αυτό με το κιθαριστικό του riff, που είναι μια αναπαράσταση του αντίστοιχου από το “Teenage Riot” των Sonic Youth.  

Συνολικά το Straight Line Was A Lie έχει post-punk τόλμη και τσαγανό τυλιγμένη σε (νεοζηλανδέζικα) indie-pop ηχοχρώματα. Οι Beths στην καλύτερη τους στιγμή - πιο κοφτεροί, πιο ζωντανοί και (ναι!) πιο πιασάρικοι από ποτέ.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Blue Note

4 of a kind: Blue Note Live Reissues

Ο Θανάσης Μήνας ανασύρει από τις κρύπτες τέσσερα live που επανεκδόθηκαν πρόσφατα από τον...
The Beths

The Beths – Straight Line Was A Lie

Ο Θανάσης Μήνας συστήνει τη νεοζηλανδέζικη, βελβετική indie-pop μπάντα, που κυκλοφορεί το τέταρτο...

Geese – Getting Killed

Φίλες και φίλοι, το tour de force των Geese.
Lathe of Heaven

Lathe of Heaven – Aurora

Το "Aurora" των Lathe of Heaven είναι μια σύγχρονη ανάγνωση της post-punk προφητείας των 80s. Σαν...

Turboflow3000 - BΑSSOKATARAH / Deep Square Anthems

Λίγες μέρες πριν την επίσημη κυκλοφορία του νέου τους lp, ακούμε το ατίθασο electro/rap κάλεσμα...

Racing Mount Pleasant – Racing Mount Pleasant

Αν νομίζεις ότι η indie έχει ξεμείνει από ιστορίες, οι Racing Mount Pleasant έρχονται να σε...
2 γυναίκες

Μουσικό catch-up: 2 γυναίκες από την τολμηρή πλευρά της πόλης

Σίσσυ Δουτσίου και Σεμέλη Ταγαρά εκφράζουν την τολμηρή πλευρά της πόλης μέσα από δύο τόσο...

Yasmine Hamdan – I Remember I Forget

Ένας αναπάντεχος Middle East-ern συντονισμός, που άργησε αλλά ευτυχώς επέστρεψε.
The Vernon Spring

The Vernon Spring – Under a Familiar Sun

Το "Under a Familiar Sun" του The Vernon Spring είναι ένας ατμοσφαιρικός δίσκος με πιάνο,...
Brad Mehldau

Brad Mehldau – Ride into the Sun

Ο Θανάσης Μήνας αποκρυπτογραφεί το tribute του σπουδαίου πιανίστα της jazz στα τραγούδια του...
Josh Ritter

Josh Ritter – I Believe in You, My Honeydew

Στο "I Believe in You, My Honeydew" ο Josh Ritter αναζητά τη δύναμη της πίστης. Με δέκα τραγούδια που...

Helloween – Giants & Monsters

Ακούσαμε τον νέο δίσκο των Helloween και τα συναισθήματα είναι… ανάμεικτα.

Blood Orange – Essex Honey

Μια ώριμη, δεμένη μουσική και στιχουργική πρόταση, η οποία εξελίσσει τον ήχο του Dev Hynes προς τη...

Wolf Alice – The Clearing

Wolf Alice σε major label mode: Από το indie τσίτωμα σε καλογυαλισμένα soft rock hooks.
La Dispute

La Dispute – No One Was Driving the Car

Με το "No One Was Driving the Car", οι La Dispute επιστρέφουν με έναν δίσκο-κραυγή, ωμό, σκληρό...
David Byrne

David Byrne – Who Is The Sky?

Ο Θανάσης Μήνας υποδέχεται τον πρώην frontman των Talking Heads, που μετά από επτά χρόνια...
Lucretia Dalt

Lucretia Dalt – A Danger to Ourselves

Η Lucrecia Dalt παραδίδει έναν από τους πιο συναρπαστικούς δίσκους του 2025: μια τελετουργία που...

Suede – Antidepressants

Ποιος να αρνηθεί την εφήμερη αντικαταθλιπτική δοσολογία της Suede συνταγής;
Big Thief

Big Thief – Double Infinity

 Ένα από τα πιο συναρπαστικά άλμπουμ του φθινοπώρου, ένας δίσκος-όνειρο που μετατρέπει τις...

Σεπτέμβρης, ώρα για (μουσικό) catch-up

Ο Σεπτέμβρης μάς δίνει την αφορμή να ανακαλύψουμε (ή να ξανακούσουμε) δύο από τις πιο...

Featured

Blue Note

4 of a kind: Blue Note Live Reissues

Ο Θανάσης Μήνας ανασύρει από τις κρύπτες τέσσερα live που επανεκδόθηκαν πρόσφατα από τον...
New Energy

Οι New Energy και το ελληνικό yacht rock διαμάντι που δεν ήξερες ότι υπάρχει

Ένα ξεχασμένο άλμπουμ από την πορτοκαλί ετικέτα της Minos, το "Friends" των New Energy, επιστρέφει σαν ηλιοφάνεια μέσα...
The Beths

The Beths – Straight Line Was A Lie

Ο Θανάσης Μήνας συστήνει τη νεοζηλανδέζικη, βελβετική indie-pop μπάντα, που κυκλοφορεί το τέταρτο...

Best of Network