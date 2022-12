Atlanta, μέσα δεκαετίας ’90. O Brian Burton, ένας έφηβος μαθητής γυμνασίου παθιασμένος με τη hip hop και τo ανατέλλον άστρο των The Roοts «πληρώνει» έναν φίλο του για να «κλέψει» το Do You Want More?!!!??! (το δεύτερο studio album των The Roots) από το δισκάδικο Turtle’s Records & Tapes. Ο -λίγο μεγαλύτερος από αυτόν- frontman Tariq “Black Thought” Trotter είναι ο ήρωάς του και συνεχίζει και στα φοιτητικά του χρόνια να κυνηγάει οποιαδήποτε ευκαιρία να βρεθεί κοντά στο ίνδαλμά του και προσπαθώντας να πείσει τους συμφοιτητές του στον κοιτώνα του Πανεπιστημίου της Georgia να τον ακολουθήσουν στις συναυλίες των The Roots. Εν τω μεταξύ νεαρός Brian Βurton κάνει τα πρώτα δικά του βήματα στη μουσική κυκλοφορόντας τα πρώτα του mixtapes και κερδίζει έναν πανεπιστημιακό διαγωνισμό ταλέντων που του εξασφαλίζει ένα support acts σε μια συναυλία του πανεπιστημίου με τους OutKast και τους GoodieMob. O Burton γίνεται σιγά-σιγά ο Danger Mouse, πραγματοποιώντας τις πρώτες του εμφανίσεις με στολή ποντικού σε μια συνδυαστική κίνηση cool performance και διαχείρισης της ντροπής του μπροστά στο κοινό, μετακομίζει στο Λονδίνο, συνεργάζεται με τον ράπερ Jemini στο Ghetto Pop Life και το 2004 κάνει το μεγάλο του breakthrough με το The Gray Album, ένα εμπνευσμένο πάντρεμα φωνητικών του Jay – Z από το δικό του Black Album και samples από το περίφημο The White Album των Beatles. Ο δίσκος αυτό τραβάει την προσοχή της μουσικής βιομηχανίας από τον Damon Albarn μέχρι τον τότε manager των The Roots, Rich Nichols. Ο Brian Burton είναι πια ο Danger Mouse έχει μπει στην τροχιά της σπουδαίας καριέρας που τον περιμένει και μπορεί να προεσεγγίσει για συνεργασία όποιον θέλει. Καθόλου παράξενο που ένας από τους πρώτους είναι ο ράπερ ήρωάς του ο Black Thought.

Κάπως έτσι ξεκινάει η ιστορία του Cheat Codes, το 2006 στο Los Angeles όταν ο μέλλων super star παραγωγός και το ίνδαλμά του συναντιούνται για πρώτη φορά και υπό συνθήκες αστραπιαίας χημείας αποφασίζουν να δουλέψουν πάνω σε κάποια demos με απώτερο στόχο την κυκλοφορία ενός album. Ένα album για το οποίο ήδη έχουν βρει το λογοπαιγνιώδες όνομά του: Danger Thoughts. Οι φρενήρεις ωστόσο καριέρες των δύο καλλιτεχνών ανέβαλε επ’ αόριστον εκείνη την κυκλοφορία, με τον Danger Mouse να απογειώνεται μετά το Grammy του Παραγωγού της Χρονιάς που κέρδισε για την παραγωγή του δεύτερου studio album των Gorillaz, Demon Days και τη συνεργασία του με τον CeeLo Green ως Gnarls Barkley και το super hit “Crazy” οδηγώντας τον στη μία σούπερ σταρ συνεργασία (βλέπε Black Keys, Adele, U2 κλπ κλπ) μετά την άλλη, ενώ παράλληλα οι The Roots κυνηγούσανε το δικό τους όνειρο καταλήγοντας στο πλευρό του Jimmy Fallon, ως house band στο δημοφιλές night show του.

Μετά από μήνες που έγιναν 10+ χρόνια, οι δύο “brothers” ανταμώνουν ξανά στη Νέα Υόρκη και πιάνουν το νήμα από εκεί που το άφησαν. Η χημεία τους είναι ακόμη εκεί εμπλουτισμένη και ενισχυμένη από όλη την ιστορία που έχουν χτίσει στο μεταξύ πίσω από τα brands τους. Αξιοποιούν όλη την εμπειρία της δεκαετίας που έχουν μεσολαβήσει για να ακονίσουν καλύτερα τα beats τους κι επιστρατεύουν μια εντυπωσιακή σειρά από εκλεκτά guests από τον Raekwon μέχρι τον Michael Kiwanuka και από τον A$AP ROCKY και τους Run The Jewels μέχρι τον εκλιπόντα MF Doom (με υλικό αλιευμένο από τη συνεργασία του με τον Danger Mouse το 2005) για να εκλύσουν και την τελευταία ρανίδα της oldschool δυναμικής που καταγράφουν σε αυτόν τον δίσκο. Έναν δίσκο για τον οποίο διαλέγουν ένα νέο όνομα για να δώσουν μια νέα προοπτική το παρελθόν τους που γίνεται επιτέλους παρόν.

Όλα αυτά γιατί το Cheat Codes δεν είναι σε καμία περίπτωση αποκομμένο από την ιστορία αλλά τουναντίον αναπνέει μέσα από αυτή, ένα αυθεντικό προϊόν του bromance των δύο καλλιτεχνικών συνιστωσών του. “Please you ain’t fuckin with no amateurs homie” «φτύνει» με στιλ ο Black Thought πάνω από την funky μπασογραμμή του “No Gold Teeth” κι έτσι ακριβώς είναι. Danger Mouse και Black Thought είναι επαγγελματίες πρώτης γραμμής στα πεδία τους, με χτισμένες καριέρες, μύθους και ιστορίες που ξέρουν πολύ καλά πώς να παραδώσουν και να τελειώσουν αυτό που κάποτε ξεκίνησαν: έναν εξαιρετικό hip hop δίσκο παλιάς κοπής με τα απαραίτητα groovy twists και μια στιβαρή, αλάθητη boom – bap ραχοκοκκαλιά που σκορπάει αφειδώς συγκινήσεις βγαλμένες από τη χρυσή εποχή του hip hop κάπου εκεί στο αντάμωμα των ‘80s με τα ‘90s.

O Black Thought κουβαλάει στο Cheat Codes τους καρπούς από την ιδιαίτερα γόνιμη περίοδό του ως solo artist με τη σειρά Streams of Thought ενώ ο Danger Mouse -παρά το ότι έχει να δουλέψει συστηματικά σε ολοκληρωμένα rap και hip hop albums για τουλάχιστον 15 χρόνια- βουτάει με προθυμία στον παλιότερο εαυτό του, αυτόν που λάτρευε τους The Roots, αυτόν που κυκλοφόρησε το μνημειώδες The Mouse and The Mask με τον MF Doom, ως Danger Doom, το 2005. Highlights αυτής της συνάντησης που εξαργυρώνει μια διαχρονική χημεία το ομώνυμο “Cheat Codes” και το γεννημένο ραδιοφωνικό hit “The Darkest Part”, με τα features των Raekwon και Kid Sister, τα πιο “υβριδικά” “No Gold Teeth” και “Strangers” στο οποίο A$AP Rocky και Run The Jewels δίνουν μια ευπρόσδεκτη ένεση του “pistol and fist” ιδιώματός των τελευταίων ενώ λίγο πριν το τέλος, σε κάποιο μεταφορικό b-side ξεχωρίζει το “Saltwater” με τον Conway the Machine να κομίζει κάτι από το legacy της Griselda.

Αν κάποιος πρέπει, σώνει και καλά, να βρει κάτι για να “γκρινιάξει” σε αυτό το επεισόδιο των Black Thought και Danger Mouse είναι ίσως το κάπως μονοκόμματο υφολογικό αποτύπωμα του δίσκου που είναι, ίσως, και ο βασικός λόγος που σε στιγμές της πρώτης ακρόασης διακρίνεται ένα κάποιο «κράτημα», μια αίσθηση ότι το album είναι έτοιμο να απογειωθεί και δεν το κάνει. Από την άλλη όμως όταν αυτή η πρώτη ακρόαση γίνει πολλές επόμενες ακροάσεις, το repeat θα διαλύσει τους προβληματισμούς χτίζοντας ένα μοναδικό déjà vu, κεντημένο με τις μοναδικές, πλούσιες ρίμες του Black Thought, που ξεχειλίζουν ιστορία και τα μαγικά κόλπα του Danger Mouse και οδηγώντας σε έναν ιδανικό σταθμό τη σύμπραξη τους μετά από ταξίδι σχεδόν δύο δεκαετιών. Και όπως συμβαίνει με όλα τα ταξίδια ζωής ο μόνος τρόπος για να ξεκλειδώσεις τον κύκλο που ενώνει την αφετηρία με τον προορισμό είναι να τα κάνεις.