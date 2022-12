Κανένα βάρος στους ώμους του, ο Benito για μία ακόμη φορά δηλώνει παρών και πανέτοιμος να πάει την κουλτούρα που τον μεγάλωσε όσο πιο μακριά μπορεί.

Το φετινό Un Verano Sin Ti είναι η απόδειξη.

Εκατοντάδες εκατομμύρια streams σε κάθε ένα από τα 23 τραγούδια του, (δις ίσως;)εκατομμύρια φανς ανά τον πλανήτη, απανωτά sold out shows μα πάνω απ' όλα αυτή η uber alles προσωπικότητα του, με μοναδικό στόχο την παγκοσμιοποίηση της latin street κουλτούρας. Το coolness το πήρε από την μάνα του και την σκυτάλη του latino gang superstar από τον καλό του φίλο J. Balvin ειδικά μετά από το αλησμόνητο OASIS του 2019.

Υπήρξε άραγε τότε έστω και ένας παρατηρητής της πoπ κουλτούρας που δεν μπορούσε να προβλέψει ότι σύντομα ο Bad Bunny θα έκανε το απόλυτο cultural crossover;

Από τις εμφανίσεις του στo WWE πρωτάθλημα πάλης μέχρι τους μικρούς ρόλους του στο Narcos Mexico και την “Wolf" περσόνα του στο φετινό Bullet Train, ο Bad Bunny είναι σίγουρα από τους λίγους (αν όχι ο μοναδικός) Λατίνους σταρ (από δίπλα και η J.Lo) που κατάλαβε ότι οι ρίζες του είναι αυτές που θα τον μετατρέψουν σε σούπερ σταρ.

Και αν η Πορτορικανή καταγωγή του υπήρξε το δυνατό χαρτί για την αναρρίχηση στο παγκόσμιο star system, τότε το δαιμόνιο μυαλό του πως θα μπορούσε να αφήσει έξω από το μουσικό κομμάτι την ανεξάντλητη παράδοση που έχει η Καραϊβική. Το Un Verano Sin Ti απόλυτα απαλλαγμένο από πιθανά κόμπλεξ μπασταρδέματος του local ήχου με τα δυτικά pop standards διαγράφει μόνο του -πλέον- μια φρενήρη πορεία σε streaming νούμερα και παγκόσμια αποδοχή, προκειμένου να μείνει στην ιστορία, ως το blueprint για το πως οι επόμενες γενιές αυτής της ηπείρου μπορούν να διεισδύσουν στις παγκόσμιες μουσικές τάσεις.

H bachata όπως την δίδαξε ο Anthony Santos μετατρέπεται σε viral χορευτική φόρμα που από το κέντρο του δυτικού κόσμου, τη Nέα Υόρκη, στο έξυπνο video του "Tití Me Preguntó" κερνάει ενέργεια, διδάσκει στυλ και πάνω απ' όλα στέλνει party vibes στην πιτσιρικαρία της social media εποχής.

Το εναρκτήριο “Moscow Mule” συνεχίζει το reggaeton σερί επιτυχιών και συνδέει τη νέα του δουλειά με τον προηγούμενο κατάλογο με τα χαρακτηριστικά τραβήγματα της (όχι και τόσο συνηθισμένης) φωνής του να δίνουν το 110% της ψυχής που κρύβουν οι στίχοι. Η πιασάρικη μελωδία του Checo Corleone πάνω σε ένα ακόμη reggaeton vibe οδηγεί το "Me Porto Bonito” στο πρώτο track του δίσκου με 1 δις streams στο Spotify, αλλά η μαγεία του album ξεδιπλώνεται στις λιγότερο ανεβαστικές στιγμές του. Έχοντας αφήσει για τα καλά στο παρελθόν τις latin trap στιγμές του, εδώ επιστρέφει πανηγυρικά στις μουσικές ρίζες που τον μεγάλωσαν και η ερμηνεία του βγάζει ψυχή.

Calypso ρυθμολογία οδηγεί κομμάτια όπως το “Aguacero” ή το υπέροχο “Callaita” και το reggae friendly “Me Fui De Vacaciones”. Οι bachata και mambo φόρμες συναντούν τη μελωδική εκδοχή τους σε κομμάτια όπως το “Ensename a Bailar”, το “Tarot” ή το πολιτικοποιημένο “Ojitos Lindos” με την συμμετοχή των Bomba Estereo καθώς οι δυτικότροπες indie - disco - pop φόρμες μόλις που δίνουν ώθηση και ρυθμό στις ενδιαφέρουσες μελωδίες κομματιών όπως το “Party” με την συμμετοχή του επόμενου Bad Bunny (δηλαδή του Rauw Alejandro) και το “Otro Atardecer” με τους ντόπιους indie pop ήρωες The Marias. Ακραίο, αν το καλοσκεφτεί κανείς. Αυτός ο φοβερός τύπος μόνο και μόνο επειδή μπορεί έχει στριμώξει στο ίδιο album την μπόσα νόβα του “Yo No Soy Celoso”, την disco house του "Neverita” μαζί με τα drops στο μισό χρόνο, new age (βλ. Enya) μπαλάντες όπως το ομώνυμο "Un Verano Sin Ti” και rave μπατσάτες όπως το “El Apagon”.

Από το artwork μέχρι τα videos και κατ' επέκταση το exotic σκηνικό των συναυλιών του, όλα παραπέμπουν στο καλοκαίρι που ονειρεύονται να ζήσουν οι δυτικοί στα νησιά της Καραϊβικής και ίσως αυτός ο δίσκος και σίγουρα αυτός ο καλλιτέχνης με το λατινοκεντρικό concept που συνέλαβε (ακόμα και αν από την πλεονεκτική θέση που βρίσκεται θα μπορούσε να κάνει οτιδήποτε αμερικάνικο και να πουλήσει το ίδιο) αποφάσισε απλά να επιστρέψει στις ρίζες του και να κάνει κάθε συμπατριώτη του σε κάθε γωνιά της γης περήφανο. Και το πιο σημαντικό. Το κατάφερε χωρίς να τσαλακώσει το evercool στυλ του. Για την ακρίβεια, σίγουρα μύησε ακόμη περισσότερους λευκούς σε αυτή την κουλτούρα.