Ουδεμία σχέση, και ευτυχώς, με την εγχώρια παραδοχή των κλασσικών ασμάτων περί αισθηματιών, όπου είθισται τα κορίτσια να κάνουν μοιραία σφάλματα πάθους. Δε θα μπορούσε κι αλλιώς, μιας και ο εν λόγω soul ιεροκήρυκας εκπληρώνει deep soul προσδοκίες, δεκαετίες πια, ως ο “Sentimental Fool” των ανεκπλήρωτων ερώτων.

Ο Lee Fields είναι, το δίχως άλλο, φανταστικός τραγουδιστής, κι όπως όλοι από το σινάφι, τους αρκεί να καλοπέσουν στα σωστά κομμάτια. Ο “Little J.B” γεννήθηκε στη Νότιο Καρολίνα κι έκοψε μπόλικα κακότυχα singles στα 70s σε μικρές κυρίως ετικέτες, συνέχισε ακούραστα στα 80s και 90s, ενώ αποτέλεσε και την πρώτη LP κυκλοφορία της Desco, προαγγέλου της Daptone, στα τέλη της δεκαετίας του '90. Διατρέχοντας τη δισκογραφία του, καταλήγεις με σαφήνεια πως πρέπει να επιστρέψεις στο 2009 και το My World για λογαριασμό της Truth & Soul, όπου υπήρξε και το τυπικό comeback του, τουλάχιστον για ένα ευρύτερο ακροατήριο, ώστε να συναντήσεις εφάμιλλο σύνολο με το σημερινό, που κυκλοφόρησε σε παραγωγή Bosco Mann, από τη συνεπέστατα ακούραστη Daptone Records. Κι αξίζει να της αποδώσουμε για άλλη μια φορά τα ένσημα για τον τρόπο που φροντίζει το ψηφιακό και φυσικό της κομμάτι, φτιάχνοντας έναν κατάλογο με συνεχή ροή κυκλοφοριών μα και οικονομικά προσβάσιμο, παρά τα σημεία των καιρών. Ένα επικαιροποιημένο statement της θέασης τους για τα πράγματα, περικλείοντας την όλη φιλοσοφία τους, προκύπτει και από τα liner notes του Mann, στο οπισθόφυλλο του δίσκου που μας απασχολεί.

Πάλιουρας λοιπόν πια και ο Lee Fields, με τις ανεξάντλητα γνώριμες soul ιστορίες, άρρηκτα συνδεδεμένες με το μοτίβο και τις ρίζες, τόσο-όσο μοντέρνες, τουτέστιν καθαρές μελωδίες πέραν της εφήμερης κατανάλωσης. Οπότε ας επιστρέψουμε στα του προλόγου. Δεν είναι πως λείπουν οι στιγμές που ο Fields θα ψέξει τις περασμένες του αγάπες, δίχως βέβαια ρεβανσιστικές διαθέσεις, όπως σταράτα τα λέει στο “Save Your Tears For Someone New”, κλείνοντας την πρώτη πλευρά. Ο τρόπος του, προϊδεάζει για το “The Door” που ανοίγει το δεύτερο μέρος, για το «πονηρό» όργανο στο “Without A Heart”, για κομμάτια είτε σε funk up-tempo, είτε σε bluesy μπαλαντοκατατόπια, που εν ολίγοις είναι γραμμένα τόσο ψυχωμένα σωστά, όσο κι εκείνα που η παρέα του label έστηνε για τους δίσκους της πρόωρα χαμένης Sharon Jones (η οποία είχε πρωτοβρεθεί στο label για να κάνει backing vocals στον Fields), μα από τη σκοπιά ενός ανιδιοτελώς ερωτευμένου deep soul αισθηματία.

Ενός αισθηματία, που κατέχει τον κλασσικό soul τρόπο εξιστόρησης, στην παράδοση όλων των μεγάλων, του Percy, του Bobby, του James, του Clarence, καθιστώντας το τελευταίο δισκογράφημά του, νούμερο ένα R'n'B/soul για το 2022.

Τουλάχιστον προς ώρας…