Άλλη μια κυκλοφορία που ''πέρασε και δεν ακούμπησε'' από τη χώρα μας. Η μουσικός με το ελληνικό όνομα που δεν ''χτύπησε'' καν στους ελέγχους λόγω αυτού του χαρακτηριστικού της, Sofia Kourtesis, κυκλοφόρησε μέσα στο 2021 ένα από τα καλύτερα pop dance EPs με τίτλο Fresia Magdalena. Περουβιανή με μόνιμο τόπο κατοικίας το Βερολίνο και όχι αδίκως artist της πολυεθνικής πια Ninja Tune μετά απο ακόμα δύο κυκλοφορίες σε πιο μικρά label. Εδώ οι μνήμες του πιο συγκροτημένου Four Tet είναι ακόμα ζωντανές. Με εμφανή επιρροή τους ήχους του Περού, την φωνή της σαμπλαρισμένη σε διάφορα σημεία άναρχα, πολύ χτίσιμο από μελωδίες και 4 to the floor beats για να δουλέψουν άριστα σε κάθε dancefloor, η Sofia φτιάχνει τις μελωδίες του αύριο για ένα ηλιόλουστο, κατάμεστο party.

Ξεκινώντας με την καλύτερη στιγμή του δίσκου, το ''La Perla'' και τα αμέτρητα elements στα πέντε λεπτά που διαρκεί συνεχίζουμε με το αισθαντικό hit ''By Your Side'', με τα πράγματα γίνονται ολοένα και πιο σκοτεινά στο τελευταίο, εξαιρετικό ''Dakotas''. Ενώ στα ενδιάμεσα στο ''Juntos'' η ατμόσφαιρα είναι πιο dreamy και γλυκιά με τον ρυθμό να ''σπάει'', κάτι που διαφέρει στο ''Nicholas'' που άθελα του φέρνει όλο το soulful house και πάλι στα αυτιά μας ως μια ζωντανή πραγματικότητα. Ένα είναι το μόνο σίγουρο, η αύρα της Kourtesis είναι γιγάντια και σίγουρα με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο θα μας απασχολήσει πολύ στο μέλλον. Όπως είπε και ο Δημήτρης Λιλής πριν λίγο καιρό αυτό το κορίτσι ''ετοιμάζεται για μεγάλα πράγματα''.