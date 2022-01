Πάντα με εντυπωσίαζαν οι δυνατές γυναίκες. Μπορεί λόγω βιωμάτων δε λέω, αλλά σε κάθε περίπτωση όταν συμβαίνει αυτό, νιώθω όλο και πιο καλά. Μπορεί να φταίει ότι η ίδια είναι Αυστριακή και όλοι ξέρουμε πια για την αυστηρότητα και την βαρύτητα των Αυστριακών. Η Muriel Grossmann είναι από αυτές τις περιπτώσεις μουσικών που σε βάζουν για τα καλά να καθίσεις στο σκαμνί και να τους ακολουθήσεις τυφλά σε ό, τι κάνουν. Και όχι αδίκως. Στη μουσική της πάντα υπάρχει κάτι τόσο καλά δομημένο, κάτι τόσο αυστηρά εκεί πάντα που δεν θες με τίποτα να λείπεις από το επόμενο της βήμα.

Δεν τα πάω πολύ καλά με τα εξώφυλλα της που είναι σχεδόν πάντα εκεί, να στέκει, ξερακιανή και χαμογελαστή. Δεν μου αρέσουν οι ξερακιανές και έχω μια άρνηση στα χαμογελαστά πορτραίτα στους δίσκους. Φήμες θέλουν, οι μουσικοί που χαμογελούν στα εξώφυλλα τους να μην πιάνουν τιμές, πέρα από το ότι δεν ψαρώνουν τους ακροατές τους. Τώρα όσον αφορά την μουσική της, σίγουρα τα πάω περίφημα.

Το Union είναι η τελευταία της κυκλοφορία, στην εσθονική RR GEMS ξανά -και πάλι με σημαία τον Άγιο Coltrane συμβαίνουν θαύματα με την μπάντα της. Για άλλη μια φορά ο ήχος είναι βαρύς και ασήκωτος. Spiritual ύφος και Modal ρυθμοί μπλέκονται άψογα με τις κιθάρες που πραγματικά εντυπωσιάζουν σε κάθε της δίσκο. Ένας Americana ήχος μέσα στην ευρωπαϊκή Jazz, ένα ευχάριστο μίγμα που δεν περνάει απαρατήρητο όσες φορές και να μπει στο πικάπ. Από τα καλύτερα της χρονιάς που μας αφήνει με πιο δυνατή στιγμή το εντεκάλεπτο "Happiness" της πρώτης πλευράς. Παραγωγή εξαιρετική, όπως και το pressing για τους βινυλιοφάγους. Go for it.

