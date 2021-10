Η πολλά υποσχόμενη, νεαρή τραγουδοποιός από την Βόρεια Καρολίνα, Indigo De Souza, είχε δηλώσει λίγο καιρό πριν στο βρετανικό, μουσικό (και όχι μόνο) site NME ότι η ηχογράφηση του δεύτερου, προσωπικού δίσκου της, Any Shape You Take, υπήρξε μια θεραπευτική διαδικασία για την ίδια, καθώς την βρήκε στα τελειώματα μιας βαθιάς, μακροχρόνιας σχέσης. Ήταν λοιπόν κάπως αναπόφευκτο το δισκογραφικό βήμα να είναι εξόχως συναισθηματικά φορτισμένο για την ίδια. αυτό που δεν ήταν καθόλου δεδομένο ωστόσο ήταν η καταιγιστική αμεσότητα με την οποία αυτό το συναισθηματικό πρόσημο θα διοχετευόταν στα δέκα τραγούδια του δίσκου και στη συγκινητική επίγευση μιας ακρόασης που σε αφήνει με την αίσθηση ότι τα δέκα αυτά τραγούδια θα μπορούσαν να έχουν γραφτεί για εσένα.

To Any Shape You Take κρατάει, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του, τις υποσχέσεις που έδωσε η De Souza με το πρωτόλειο ντεμπούτο της, I Love My Mom, το 2018, το οποίο, παρόλες τις ατέλειες και αστάθειές του, φανέρωνε με το καλημέρα τον εκφραστικό και συναισθηματικό πλούτο που κρύβεται στα καλλιτεχνικά αποθέματα μιας κοπέλας μόλις 22 -τότε- χρονών. Η 25χρονη πια Indigo De Souza έχει βρει γερά πατήματα, έχει αποκτήσει συνθετική αυτοπεποίθηση και χρησιμοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την φωνητική ευλυγισία της, υπηρετώντας εξίσου απολαυστικά, τα συνθετικά φαλτσέτα του εναρκτήριου “17”, την πολύχρωμη, φρέσκια queer pop του highlight hit “Hold You” και τα απαιτητικά συναισθηματικά βάθη κομματιών όπως το “Bad Dream” και το “Real Pain” -μιας ακαταμάχητης grunge μπαλάντας, που σε κάνει να ψάχνεσαι για την Dolores O’ Riordan στο δωμάτιο.

To Any Shape You Take είναι πράγματι ένας δίσκος που μπορεί να πάρει πολλά σχήματα: της φρέσκιας fluid pop της γενιάς του, του indie rock της προηγούμενης δεκαετίας που οι ύστεροι της Generation X και οι πρώιμοι millennials λατρεύουν να νοσταλγούν, της εύθραυστης παράδοσης των σύγχρονων singer – songwriters. Αλλά το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, τόσο του δίσκου όσο και της δημιουργού του, είναι η ειλικρίνεια με την οποία συστρέφεται και ελίσσεται μεταξύ όλων αυτών των σχημάτων, αβίαστα και απλά, με την αφοπλιστική δύναμη της νεότητας να καταφέρνει να γιατρεύει ακόμα και τις μεγαλύτερες πληγές της.