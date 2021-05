Αν και μοναχικοί, οι λύκοι μία στο τόσο, χρειάζονται τη βοήθεια ενός μέλους της αγέλης τους για να τα βγάλουν πέρα καλύτερα. Τα μονοπάτια δύο τέτοιων μοναχικών «λύκων», του σεσσιονά κιθαρίστα Matt Sweeney (έχει συνεργαστεί με Iggy Pop και Adele, μεταξύ άλλων) και του ανήσυχου folk περιπατητή Bonnie Prince Billy, συναντιούνται ξανά μετά από 16 χρόνια και το Superwolf. Όπως είναι επόμενο, το Superwolves είναι το sequel αυτής της αρχικής σύμπραξης, ένα άλμπουμ folk/americana τραγουδιών με στίχους/ερμηνείες από τον Bonnie Prince Billy και μουσική από τον Matt Sweeney. Ο τρόπος που οι αύρες των δύο συναντιούνται για να γεμίσουν τους άδειους χώρους του δίσκου με ανατριχιαστικές μελωδίες, αξιομνημόνευτους στίχους και μία αίσθηση παρηγοριάς, είναι αυτός που χαρίζει όλη τη μαγεία στο συγκεκριμένο άκουσμα. Όλα τα τραγούδια είναι γραμμένα από μία μυθοπλαστική γωνία, ακόμα κι αυτά που μπορούν να αφορούν τη πατρότητα (“Good To My Girls, “My Popsicle”) και τη συντροφική αγάπη (“My Blue Suit”), πόσω μάλλον αυτά που σκιαγραφούν φανταστικούς χαρακτήρες για να αποτυπώσουν συμβολικά τις ανησυχίες του συνθέτη (“God Is Waiting”, “I Am A Youth Inclined To Ramble”). Ανεξαιρέτως, όμως, όλα διαχειρίζονται με τέτοια μελωδική νηφαλιότητα και ευαισθησία από τον Matt Sweeney, που τελικά αποκτούν μία προσιτή, γήινη και βαθιά ανθρώπινη υπόσταση. Ίσως η επιτομή του πνεύματος αυτής της συνεργασίας να είναι το “There Must Be Someone”, ένα τραγούδι που αφηγείται την ιστορία ενός βαθιά μοναχικού ανθρώπου που μετά από χρόνια ζητάει μία ανθρώπινη ψυχή να ξαποστάσει, έναν ώμο να ακουμπήσει το κεφάλι του και να αποκοιμηθεί. Έτσι βιώνεται κι αυτός ο δίσκος: σαν τη παθιασμένη, γεμάτη συγκίνηση και αγάπη συζήτηση δύο φίλων που μετά από χρόνια μοναχικής περιπλάνησης συναντήθηκαν ξανά.

Άκου κι αυτό: Bonnie Prince Billy / Matt Sweeney - Superwolf (2005)