Η ιστορία του Burial και του λονδρέζου παραγωγού Blackdown πάει πίσω στο 2006 με το remix του πρώτου στο “Crackle Blues” του δεύτερου και κάποιες σκόρπιες κυκλοφορίες του χρυσού ghost kid της βρετανικής ηλεκτρονικής σκηνής στο label της Keystone. Το νέο μεγάλο επεισόδιο αυτής της γνωριμίας λέγεται Shock Power of Love κι είναι ένα ένα ep που συνδυάζει τον κλασικό ορθόδοξο Burial που όλοι αγαπήσαμε με τις διαφορετικές πτυχές πάνω στις οποίες ασκείται τα τελευταία χρόνια. Τα τέσσερα tracks του EP αναδίδουν μια παράξενη αίσθηση νοσταλγικής οικειότητας, ξεδιπλώνοντας συγχρόνως παλλόμενες νέες διαστάσεις, που ξαφνιάζουν, συνήθως ευχάριστα, κάποιες φορές ίσως δυσάρεστα και τον πιο έμπειρο ακροατή. Το μπάσο εκκίνησης του “This Journey VIP”, σε σχεδόν αποκλειστική παραγωγή του Blackdown δίνει έναν στιβαρό αναμενόμενο τόνο, που αλλοιώνει αμέσως μετά με ενδιαφέροντα τρόπο ο σκοτεινός τσιμπημένος midtempo συναισθηματισμός του “Dark Gethsemane”, που ξεκινάει με την κλασική Burial φόρμα για να καταλήξει σε έναν ριζοσπαστικό ambient αυτοσχεδιασμo και στο μανιφέστο του «We must shock this nation/with the power of love”. Ο Blackdown ξαναπιάνει το τιμόνι στο remix του “Arklight” για να οδηγήσει το ep στην εξωτική, φουτουριστική κατακλείδα του “Space Cadet”. Τα απαλά, γκρουβάτα φωνητικά που παραπέμπουν περισσότερα σε house ρεπερτόριο εδώ κι εκεί και οι αμβλυμένες πειραματικές γωνίες του Burial του 2021 μπορεί σε στιγμές να ηχήσουν μαλθακές στους απαιτητικούς, σκληροπυρηνικούς fans του ήχου που σημάδεψε την underground electronica και dubstep στις αρχές της χιλιετίας. Ο Burial ωστόσο έχει ακόμα κάτι να πει, και με τη βοήθεια του Blackdown που του κρατάει με τιμιότατο τρόπο τα προσχήματα, παραδίδει ένα ep με τροφή για σκέψη που καλλιεργεί το ενδιαφέρον για το επόμενο ολοκληρωμένο του βήμα (αν υπάρξει).

