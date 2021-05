Ελάχιστα πράγματα σκορπούν τέτοιο συναίσθημα οικειότητας στα alt.rock kids της gen x, όσο τα φωνητικά του J Mascis. Μετά την επανένωση των Dinosaur Jr. το 2007, οι Αμερικανοί συνεχίζουν να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα, δηλαδή να προσφέρουν γλυκόπικρους κιθαριστικούς ύμνους με πατροπαράδοτα, ηλεκτρισμένα solο και το νέο τους, πέμπτο άλμπουμ αυτής της νέας περιόδου, Sweep Into Space, δεν αποτελεί εξαίρεση. Κομμάτια όπως το εισαγωγικό “Ι Ain’t”, το “Hide Another Round” και το “N Say” βγαίνουν κατευθείαν από το συνθετικό εγχειρίδιο του γκρουπ, αλλά η τόση οικειότητα, από ένα σημείο και μετά, γίνεται μονότονη (αν όχι γραφική -“I Met The Stones”) και καταντάει μανιέρα. Έτσι, όταν τα τραγούδια ξεφεύγουν λίγο από τη ζώνη ασφαλείας και τις boomer εμμονές του J Mascis, είτε με το να μπαίνει στο δημιουργικό παιχνίδι και ο συμπαραγωγός Kurt Vile (“ I Ran Away”, “And Me”), είτε μέσα από την οπτική του συμπαίκτη του Lou Barlow (“Garden”, “You Wonder”), τότε το αυτί ξαποσταίνει για να προσέξει λίγο καλύτερα ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει εδώ πέρα. Έτσι, οι Dinosaur Jr. προσφέρουν σε όλους από κάτι, τόσο σε αυτούς που έφτασαν εδώ για μία από τα ίδια, όσο και σε αυτούς που ζήτησαν το κάτι παραπάνω. Κανείς δε θα φτάσει στο τέλος του δίσκου απόλυτα ικανοποιημένος και ίσως προσπεράσει 2-3 τραγούδια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δε θα εμπιστευτεί ξανά τους Dinosaur Jr. για ακόμα μερικές στιγμές 90s κιθαριστικής ανεμελιάς, χωρίς παραπάνω απαιτήσεις και προσδοκίες.

