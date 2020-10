Kevin Morby - Sundowner

Αν έχει αποδείξει κάτι ο Kevin Morby μέσα από τη solo καριέρα του είναι πως πρόκειται για έναν μουσικό τεχνίτη παλαιάς κοπής, ο οποίος όμως διαθέτει ένα indie, εκφραστικό ύφος που φέρνει τις retro συνθέσεις του πιο κοντά στο σήμερα. Ωστόσο, από την προσωπική του κορυφή με τον τρίτο του δίσκο Singing Saw (2015) και έκτοτε, σταθερά με κάθε νέα του κυκλοφορία ολισθαίνει επικίνδυνα προς μία τοξική, νοσταλγική σχέση με το ηχητικό παρελθόν, ενώ παράλληλα το επίπεδο των συνθέσεων του έχει πέσει αισθητά. Στο νέο, έκτο του άλμπουμ Sundowner, είναι αλήθεια πως ξεδιπλώνονται όλες οι αρετές του δημιουργού: η ικανότητα του να γράφει τραγούδια σαν ερωτικά, γλυκόπικρα folk/americana γράμματα σε πόλεις (εδώ είναι η πατρίδα του, το Κάνσας και το κομμάτι “Don’t Underestimate Midwestern America”), να κατασκευάζει ενδιαφέροντες χαρακτήρες και να αφηγείται τις προβληματικές ιστορίες τους σε μορφή τραγουδιστών παραμυθιών(“Jamie”). Παράλληλα, έχει αβίαστη πρόσβαση σε κλασικίζουσες μελωδίες(“Sundowner”, “Provisions”), σαν κάθε σωστός μάστορας αυτής της σχολής που σέβεται τη τέχνη του. Αλλά, πλέον, αυτή η προσκόλληση του σε μία προσπάθεια ξαναζεστάματος, πάλαι ποτέ πλουσιοπάροχων γευμάτων μέσα από ένα indie φούρνο μικροκυμάτων, μετατρέποντας τα σε πενιχρά πιάτα που τρώγονται με το ζόρι, έχει αρχίσει να εξαντλεί και επισκιάζει ως αίσθηση τις καλές στιγμές (τα “Brother, Sister” και “Wander” έρχονται κατευθείαν στο μυαλό) . Το 7λεπτο “A Night At The Little Los Angeles”, ένα ακόμη από αυτά τα ερωτικά γράμματα, είναι ίσως η πιο ξεχωριστή και απρόβλεπτη στιγμή του δίσκου, μέσα από το οποίο διαφαίνονται και άλλες πτυχές του τραγουδοποιού που αξίζει να εξερευνήσει. Αν δεν θέλει, δηλαδή, να συνεχίσει να δημιουργεί δίσκους που θα προσφέρουν μερικές, ευχάριστες ακροάσεις μέχρι να τους καταπιεί ο χρόνος.

