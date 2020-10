Future Islands - As Long as You Are

Το έκτο άλμπουμ του συγκροτήματος από τη Βαλτιμόρη δεν σηματοδοτεί κάποια ουσιώδη διαφοροποίηση, αλλά δεν αντικατοπτρίζει και κάποια στασιμότητα. Ζούμε σε μία εποχή που η απλότητα στην έκφραση επιβεβαιώνει την δύναμη και την αξία της και φαίνεται πως για τους Future Islands αποτελεί βασικό συστατικό. Μαζί με την χαρακτηριστική βαρύτονη φωνή του Samuel T. Herring και τον ποιητικό του λόγο που γίνεται όλο και πιο στέρεος, τις έντονες μπασογραμμές του «αιώνιου φίλου και συνεργάτη» William Cashion και τα νοσταλγικά synths του Gerrit Welmers που παραπέμπουν στους ήχους των 80s, το συγκρότημα δημιουργεί απλά και κατανοητά τραγούδια που περιέχουν τα στοιχειώδη μεν αλλά δεν είναι καθόλου απλοϊκά. Κάθε άλλο...

Αυτό που γίνεται φανερό από το As Long as You Are είναι πως οι Future Islands μπορούν και εμβαθύνουν σε αυτό που κάνουν. Προχωρούν προς ένα πιo ώριμο στάδιο, φροντίζουν καλύτερα τις λεπτομέρειες, έχουν τον έλεγχο του συνόλου, όμως δεν δείχνουν και καμία διάθεση να ξεφύγουν από το πλαίσιο που έχουν ήδη δημιουργήσει, προτιμώντας να διοχετεύουν τις άλλες μουσικές τους ανησυχίες σε προσωπικά μουσικά πρότζεκτ, διατηρώντας σαφές, ξεκάθαρο και εύκολα αναγνωρίσιμο το brand name του γκρουπ.