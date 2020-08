Special Interest - The Passion Of

Κι όμως, η Νέα Ορλεάνη εκτός από κρεολική κουζίνα και cigar box blues βγάζει και punk και μάλιστα εξαιρετικό. To punk κουαρτέτο των Special Interest από τη Λουιζιάνα δεν έμεινε στάσιμο στην ιδιοφυή σύλληψη του hit τους "Young, Gifted, Black, in Leather" και τρία χρόνια μετά την πειραματική πρώτη δοκιμή του Spiraling, στο οποίο περιλαμβανόταν το κομμάτι, επιστρέφουν με μια ολοκληρωμένη, άρτια δουλεμένη και καλοζυγισμένη, συναρπαστική εκδοχή του punk οράματός τους.

Ο ήχος των Special Interest είναι τέλεια κουρδισμένος με τους ήχους που βγάζει η ιστορική συγκυρία, πηγάζει δυναμικά από ένα αδιαμφισβήτητο τώρα, είναι πλούσιος σε στοιχεία των πιο ένδοξων μουσικών επαναστάσεων και ρέει ασταμάτητος προς το μέλλον. Ένα εκπληκτικό μείγμα από new wave, glam, industrial και art punk ιδιώματα, φορμαρισμένο αριστοτεχνικά στις ηλεκτρονικές μουσικές τάσεις της εποχής. Τα αφοπλιστικά ωμά, α λα Syd Vicious φωνητικά του Alli Logout είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο, που δεν μπορείς και δεν θες να αγνοήσεις.

Τόσο σε μια πρώτη, όσο και σε μια πιο προσεκτική ακρόαση του The Passion Of, ο διάλογος που ανοίγουν οι Special Interest με τη σημειολογική τουλάχιστον διάσταση του ήχου των Sex Pistols είναι κάτι επιεικώς αξιοσημείωτο, αν όχι αξιοθαύμαστο. Αυτή η (παρ)ορμητική ηχητική αντίδραση στα μεγάλα κοινωνικοπολιτικά ερεθίσματα που παράγει έναν μουσικό θόρυβο που ντύνει ιδανικά τις πιο τρελές, αβέβαιες και αγχωτικές στιγμές της ανθρωπότητας. Η βία και ο τρόμος του αστυνομικού κράτους στο χαρακτηριστικό για τον δίσκο “All Tomorrow’s Carry”, ένας φόρος τιμής στην συνεισφορά των μειονοτήτων και του πόνου τους στην ιστορία της dance κουλτούρας στο σαρωτικό “Disco III”, μια ιδιότυπη ιστορία γενοκτονίας στο ιδιοφυές “Homogenized Milk”, η αιώνια ανθρώπινη σκλαβιά και η αιώνια ανθρώπινη επανάσταση στο συγκινητικό ακροτελεύτιο “With Love”, το The Passion Of είναι απ’ άκρη σ’ άκρη ένας κοινωνικοπολιτικός δίσκος της γενιάς του, που συνομιλεί με άνεση και στιλ με μουσικούς ακτιβιστές που έζησαν, έλαμψαν, δίδαξαν και πέθαναν πολύ πριν γεννηθεί ο Logout και η παρέα του.

Φυσικά, οι Special Interest ήταν και παραμένουν μια μπάντα της εποχής τους. Απείρως πιο έντεχνοι, ραφιναρισμένοι και πιασάρικοι από τα οργισμένα νιάτα άλλων πιο «αθώων» γενεών γεμίζουν τα κενά της αυθεντικότητας με έξυπνες και σύγχρονες λύσεις, μένοντας πάντα συνεπείς σε ένα φρενήρες μουσικό αποτέλεσμα, ξέχειλο από δημιουργικά αδιέξοδα και αδρεναλίνη που λύνεται κάπου εκεί στον αναπάντεχο ρομαντισμό του “Street Pulse Beat”. Κι έτσι, κλείνει με μια παράδοξη ελπίδα επιβίωσης να ανατέλλει πάνω από τα συντρίμμια των σύγχρονων κόσμων μας: “We have nothing to lose but our chains”.