Moses Boyd - Dark Matter

Μια από τις κυκλοφορίες που συνδέθηκαν σε μεγάλο βαθμό με την φετινή, περίεργη χρονιά ως σήμερα, ήταν σίγουρα η πρώτη, προσωπική ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά του jazz ντράμερ-wonderkid που ακούει στο όνομα Moses Boyd. Αφού συνεργάστηκε με κάποιους από τους καλύτερους νέους καλλιτέχνες της Αγγλίας (Sampha, Zara McFarlane, Greg Foat, Yazmin Lacey) αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα του προσωπικού δίσκου που θα έχει το δικό του στίγμα. Το Dark Matter μπορεί να ήταν μια κυκλοφορία που αναμενόταν να ταράξει τα ήδη ανήσυχα νερά της σύγχρονης jazz, όμως, τελικά φαίνεται ότι διέθετε την απαιτούμενη ποιότητα και αμεσότητα ώστε να συγκεντρώσει πάνω του και αρκετό από το mainstream ενδιαφέρον. Χωρίς να αναζητά απεγνωσμένα να βρει το κοινό του, ο Boyd απλά καθορίζει το πρίσμα μέσα από το οποίο διαθλά τις επιρροές του και το αποτελέσμα που προκύπτει διαθέτει την εξαιρετική «ματιά» ενός μουσικού παραγωγού που ενώ ακούγεται εμπορικός, παραμένει ειλικρινής στην μουσική που πρεσβεύει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η κλιμάκωση του "BTB" που ενώ θα μπορούσε να κερδίζει τις εντυπώσεις, στηρίζομενη μόνο στους υπνωτικούς ρυθμούς των κρουστών ή των πνευστών, ο Boyd επιλέγει να την διακόψει με ένα εξαιρετικό solo κιθάρας που πάει την σύνθεση αλλού. Με θετικό μάτι, επίσης βλέπω την αποστροφή από την ορθόδοξη jazz ενορχήστρωση (οι jazz boomers ίσως ξινίσουν τα μούτρα τους με τους πολλούς νεωτεριστικούς, ηλεκτρονικούς ήχους που χρησιμοποιεί ο Boyd) καθώς ξεκάθαρα σκοπός είναι η δημιουργία ενός άλμπουμ που θα αναπνέει τον αέρα του 2020 και όχι αυτόν του 1950. Παρότι ο δίσκος κυκλοφόρησε πριν την δολοφονία του George Floyd, κάθε στίχος που θα βρείτε εδώ αναφέρεται με κάποιο τρόπο στο κίνημα του Black Lives Matter. Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Λονδίνο, ο Boyd αφουγκράστηκε πλήρως την εποχή του τόσο μουσικά όσο και κοινωνικά και εν τέλει δημιούργησε το τέλειο soundtrack του πρώτου μισού της χρονιάς αυτής.

