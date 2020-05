The Dream Syndicate - The Universe Inside

Το «εσωτερικό σύμπαν» αρχίζει να ταξιδεύει προς τον γαλαξία, καθώς το 20λεπτο: "The Regulator" δείχνει να είναι ένα ικανό "crystal ship" ώστε να μας πάει "20.000 light years from home" κι ακόμη παραπέρα. Ψυχεδέλεια, progressive, jazz και αυτοσχεδιασμοί δημιουργούν ένα χαρμάνι που όμοιο τους δεν έχουμε ξανακούσει από τους Dream Syndicate στο The Universe Inside. Όμως, το μακρύ ταξίδι που μας υπόσχεται η αρχή του άλμπουμ δεν φαίνεται -στη συνέχεια- να πραγματοποιείται απολύτως. Δεν είναι ο δίσκος που θα σε πάει εκεί που δεν έχεις ξαναπάει, όμως προσφέρει μία αξιοπρεπή, πολυδιάστατη, καλειδοσκοπική βόλτα στις παρυφές του διαστήματος χωρίς γκρίζα σημεία. Και μόνο το ότι πρόκειται για έναν δίσκο -που σαν ένα κινηματογραφικό μονοπλάνο- ηχογραφήθηκε σε ένα session διάρκειας 80 λεπτών, αυτό του χαρίζει μια κατασκευαστική αξία που σπάνια πια συναντάμε πλέον στη «μαστορική» των δίσκων. Ο Steve Wynn, ο ντράμερ Dennis Duck, ο μπασίστας Mark Walton, ο κιμπορντίστας Chris Cacavas και ο κιθαρίστας Jason Victor με την συμβολή του Stephen McCarthy (The Long Ryders) στο σιτάρ και του σαξοφωνίστα Marcus Tenner (Butcher Brown) μπήκαν στο στούντιο και χάθηκαν στους ήχους των οργάνων τους, δημιουργώντας ένα όχημα ικανό να μας ταξιδέψει. Τι κι αν χάθηκαν λίγο στο δρόμο, τι κι αν κάποιες στιγμές δημιουργήθηκε μία δημιουργική παραφωνία, σημασία έχει πως το ταξίδι επετεύχθη, η βόλτα είναι θαυμάσια, το καλειδοσκόπιο δημιουργεί σχήματα και χρώματα που επιβεβαιώνουν την αξία της ψυχεδέλειας ως ένα «φάρμακο» που μπορεί να ανακουφίσει το νου, να τον βοηθήσει να ξεκολλήσει από την απραξία και να συνδεθεί με το σύμπαν, ώστε να επιστρέφουμε εκεί όπου ανήκουμε.