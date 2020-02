ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Την εποχή της αποχώρησης της Tarja Turunen από τους Nightwish (2005), θυμάμαι ότι. Έχω μάλιστα φίλους φανατικούς της μπάντας και, ακόμα και τώρα, 15 χρόνια μετά, καθώς ανέφερα το όνομά της, ένας από αυτούς μου απάντησε αλλάζοντάς στο όνομά της το Τ με το Κ.Αν όμως παραμένει συζητήσιμο τοείναι η 42άχρονη Φινλανδή, δεν υπάρχει αμφιβολία για τη συνέπειά της. Από το My Winter Storm του 2007, δηλαδή, καθιέρωσε να κυκλοφορεί άλμπουμ ανά 3 χρόνια, ισοφαρίζοντας τώρα με το In The Raw τον αριθμό των δίσκων που έβγαλε ως τραγουδίστρια των Nightwish: το σκορ είναι 5-5, αν αναρωτιέστε. Και μπορεί να της πήρε αρκετά για να κυκλοφορήσει, αλλά στο The Shadow Self (2016) έφτασε επιτέλους σε μια δουλειά που μπορούσε να κοιτάξει στα μάτια εκείνη την παρακαταθήκη (δείτε περισσότερα εδώ ).Όσον αφορά το In The Raw, τώρα, αυτό που ζήτησε η Tarja από τον κιθαρίστα και συνθέτη της Alex Scholpp ήταν το πρώτο τραγούδι του άλμπουμ να είναι heavy και συναυλιακό. Και το “Dead Promises” ήταν ό,τι ακριβώς επιθυμούσε, ήδη από το αρχικό riff –η δε προσθήκηστα «άγρια» φωνητικά, το κάνει ακόμα πιο κατάλληλο για τα live. Στο αμέσως επόμενο κομμάτι “Goodbye Stranger” συμμετέχει, παρά ταύτα η φωνή της δεν φέρνει το κάτι διαφορετικό και το αποτέλεσμα δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Αντιθέτως, το 3ο στη σειρά “Tears In Rain”, είναι πανέμορφο. Θα το έλεγα ένα σχεδόν ποπ τραγούδι, το οποίο θα μπορούσε να παιχτεί από οποιοδήποτε «ροκ» ραδιόφωνο της χώρας μας, γενόμενοΣτην συνέχεια το άλμπουμ αλλάζει τελείως τέμπο, με 2 σερί μπαλάντες. Στο “You And I”, μάλιστα, μένουμε απλά με τη φωνή της Tarja κι ένα πιάνο, σε ένα πολύ μέτριο στιγμιότυπο, κατά τα λοιπά. Στο μυαλό τώρα της πρωταγωνίστριας Tarja, τα επόμενα 3 κομμάτια λειτουργούν ως τα «κινηματογραφικά» τραγούδια του In The Raw. Τα 2 πρώτα με άφησαν αδιάφορο, αλλά ομολογώ ότι την ώρα που άκουγα το “Silent Masquerade” –όπου συμμετέχει– κι έβλεπα στην τηλεόραση να παίζει η Μάσκα του Ζορό, ασυναίσθητα σκέφτηκα ότι θα χρησιμοποιούνταν μια χαρά σε μια τέτοιου είδους ταινία. Δεν θα μπορούσε βέβαια να λείπει και το «συμφωνικό» στοιχείο από τον νέο δίσκο, το οποίο ξεδιπλώνεται στο “Shadow Play”: δίχως να προκύπτει πομπώδες και «παραφορτωμένο»,. Το μόνο που λείπει, είναι ένας παλιός γνωστός της Tarja, για να το απογειώσει.Το In The Raw μου θύμισε. Έχει τα πάντα, θα χορτάσεις, θα περάσεις καλά, αλλά μετά από λίγο καιρό θα τον έχεις ξεχάσει. Αναλόγως, το άλμπουμ έχει τα heavy τραγούδια, έχει τις μπαλάντες, έχει τα «κινηματογραφικά», διαθέτει δηλαδή γενικότερα. Δεν απογοητεύτηκα, λοιπόν,: σε σύνολο 10 κομματιών μου άρεσαν (αρκετά) τα 4, άλλα 2 έτσι κι έτσι, τα υπόλοιπα όχι. Για να δούμε πώς θα τα πάνε με το δικό τους άλμπουμ και οι «απέναντι», οι οποίοι επιστρέφουν τον Απρίλιο…