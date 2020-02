Ένας δίσκος μπορεί να σε προκαταλάβει από το εξώφυλλό του κιόλας κι από τον τίτλο, επίσης. Ακόμα και στην εποχή του streaming –όπου πολλοί ακούν σκόρπια τραγούδια παρά ολόκληρα άλμπουμ– αυτά τα στοιχεία μπορεί να έχουν μικρότερο αντίκτυπο, μα: δύσκολα, ας πούμε, συναντάς κάποιον που αρνείται να ακούσει μια δουλειά απλώς επειδή δεν του αρέσει το εξώφυλλο, όπως έκανε κάποτε ένας καλός φίλος.Θα νιώθετε ίσως τώρα ότι αστοχώ επιλέγοντας να αρχίσω με την παραπάνω εισαγωγή, έχοντας ως αφορμή το 12ο στούντιο άλμπουμ των Tindersticks: «σιγά τη βιτρίνα, που θες να ξεκινήσεις απ’ αυτήν!» Όντως, με μια πρώτη ματιά δεν υπάρχει τίποτα το εντυπωσιακό στην επιλογή. Το πράγμα αλλάζει, όμως, όταν συνειδητοποιείς ότι πρόκειται για κομμάτι του χάρτη της Ελλάδας, και συγκεκριμένα. Κι έπειτα είναι κι ο τίτλος, οποίος και ιντριγκάρει, αλλά και εξηγεί γιατί απουσιάζει από τον χάρτη το Χ που δηλώνει τη θέση του θησαυρού. No Treasure But Hope;Η ιστορία του δίσκου θέλει τον Stuart Staples να γράφει πολλά από τα τραγούδια του, κι έπειτα να τα ηχογραφεί με το υπόλοιπο συγκρότημα μέσα σε λίγες μέρες, σε ένα παρισινό στούντιο. Είναι ωραίο πράγμα ο αυθορμητισμός, η άφεση στη μούσα, αλλά δεν μοιάζουν λογικές αυτές που θα ταίριαζαν στη συγκεκριμένη ομάδα μουσικών. Κι όμως: τα 10 τούτα κομμάτια ηχούν με μιαν ευπρόσδεκτη απλότητα κι έχουν παιχτεί με οδηγό την αφαίρεση και τη λειτουργικότητα, κάνοντας το No Treasure But HopeΑλίμονο, ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με όσα έχουν προηγηθεί στη σχεδόν τριακονταετή πορεία των Βρετανών, δεν υπάρχουν –κι ούτε θα τις περίμενε κανείς σώφρων ακροατής τους, στην παρούσα φάση. Αντίθετα, εδώ το γκρουπ εστιάζει σε όσα ξέρει να κάνει καλά: στο στήσιμο τραγουδιών με συναισθηματική βαρύτητα, που αφηγούνται ιστορίες της καθημερινότητας, που εξομολογούνται, που αποχαιρετούν πρόσωπα και στιγμές.. Κι ο Staples, ως πρωταγωνιστής, την αλωνίζει με απολύτως αναγνωρίσιμες κινήσεις.Όμωςφαίνεται ότι κατάφερανστην ψυχοσύνθεση του ερμηνευτή και της παρέας του, κι έπειτα να βρουν κάποιες φιλόξενες γωνιές μέσα στα τραγούδια. Έτσι μάλλον εξηγείται η κάπως παιδική αφέλεια που διέπει το “The Amputees”, η διόλου χαρακτηριστική της πρότερης πορείας των Tindersticks ερωτική ιστορία που αφηγείται το ενδυόμενο μεσογειακά χρώματα “Pinky In The Daylight”, η ονειρικότητα του “Take Care In Your Dreams” και η ρυθμική τσαχπινιά του “Tough Love”. Και στο “See My Girls”, αυτή η διάθεσηείναι ίσως η μόνη στιγμή που νιώθεις να πιάνεις μια φευγαλέα εικόνα της μπάντας πουΣτο επιπόλαιο αφτί, ίσως κάποιες φορές να μοιάζει εύκολο αυτό που κάνουν τόσα χρόνια τώρα οι Tindersticks –όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν είναι καμιά τυχαία συμμορία τούτη εδώ. Δεν θα μπορούσε, άλλωστε, ο οποιοσδήποτεσαν κι αυτό που αναβλύζει από το No Treasure But Hope.Είναι ευνοϊκή η συγκυρία, νομίζω, που στην επικείμενη εκ νέου(Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου, Θεσσαλονίκη) θα έχουν το εν λόγω άλμπουμ στις αποσκευές τους.