Little Simz - Grey Area

Μέσα στον καταιγισμό κυκλοφοριών, που ξεχύνονται στην αρένα του πρωταθλητισμού, ο νέος δίσκος της Little Simz μοιάζει με μικρή σεισμική δόνηση· όσοι παρακολουθούν τη σύγχρονη μουσική, την έχουν ανάγκη σαν ένα ποτήρι δροσερό νερό στην έρημο. Δεν γίνεται δηλαδή να ακούσεις το “Boss” και να μην αισθανθείς ότι. «Stop fucking with my heart», σου φωνάζει στα μούτρα, προτού αυτοπροσδιοριστεί: «I'm a BOSS in a fucking dress».Το Grey Area είναι ντυμένο με αυτήν την ανανεωτική πνοή των πολύ δυνατών καλλιτεχνών, όσων χειρίζονται με εξυπνάδα, με μαεστρία και με «πνεύμα δρόμου» την έμπνευσή τους. Η Little Simz μοιάζει φτιαγμένη από το υλικό με το οποίο παρασκευάζονται τα μοντέρνα tablet girls της showbiz. Πρόκειται όμως για. Έρχεται περήφανα από, μιλάει γεμάτη αυτοπεποίθηση στο "Selfish" και μπορεί να ραπάρει τόσο για("Therapy"), όσο και για τη διάθεσή της να μην φιλτράρει τα λόγια της (“Offend”).Το Grey Area αποδεικνύεται απολαυστικό άλμπουμ. Δεν καίγεται στην πρώτη ακρόαση, ενώ έχει μέσα του ιδέες όχι μόνο τεχνικές, αλλά και μία ανήσυχη γκάμα σκέψεων: γιαπου μας περιμένει στη νέα δεκαετία και τουςπου ταλανίζουν κάθε δημιουργικό μυαλό, στην ηλικία των 20κάτι.Είναι εντυπωσιακή η εξέλιξη της νεαρής Βρετανίδας, η οποία, μετά από κάμποσα EP και 2 ολοκληρωμένα άλμπουμ, παίρνει εδώ μια γενναία καλλιτεχνική/στρατηγική απόφαση να εκτεθεί. Ο τρόπος που το κάνει είναι τεχνικά και υφολογικά θαυμάσιος, καθώς ελίσσεται, ειδικά στο "101 FM", στο "Wounds" (σπάνια η σύγχρονη reggae ακούγεται τόσο θελκτική και ώριμη) ή στο "Flowers", με τη συμμετοχή του Michael Kiwanuka.Aν το έβαζε με τον νου της, η Little Simz θα μπορούσε να κυκλοφορήσει ένα συγκλονιστικό blaxploitation soundtrack με funk beats που να παραπέμπουν στη δεκαετία του 1970. Ευτυχώς, όμως,παλιότερων στυλ. Η κοπέλα πασχίζει να φέρει το μέλλον μια ώρα αρχύτερα. Μην την αφήσετε λοιπόν να περάσει απαρατήρητη.