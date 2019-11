Natacha Atlas - Strange Days

Για αρκετά χρόνια κατά τη δεκαετία του 1990, η Natacha Atlas (πρώτα με τους Transglobal Underground, έπειτα σόλο) υπήρξε αγαπημένη φιγούρα του μουσικού Τύπου της Δύσης, που βρήκε ίσως στον βιωμένο της κοσμοπολιτισμό. Η προβολή αυτή ποτέ δεν μεταφράστηκε βέβαια σε σοβαρές πωλήσεις σε Βρετανία και Αμερική. Ωστόσο η χαρισματική Αιγυπτο-αγγλο-βελγίδα τραγουδίστρια πέτυχε να γίνει όνομα τόσο, όσο και στη χώρα μας, η οποία δεν δυσκολεύτηκε φυσικά να κάνει επαφή με τον ανατολίτικο αέρα τραγουδιών σαν το "Amulet" (1997).Μια εικοσαετία αργότερα, η Natacha Atlas δείχνεικαι να μην αντιμετωπίζεται ως «σχετική» από τους ασκούντες τα μουσικογραφικά. Κόντρα όμως στους υπαλλήλους των «τάσεων» και στη διάχυτη ασχετοσύνη που μας έχει πλημμυρίσει, εξακολουθεί να βγάζει αξιόλογα άλμπουμ. Στο φετινό Strange Days, λοιπόν, συνεχίζει και εν πολλοίς εμβαθύνειπου άνοιξε το 2015 με τον δίσκο Myriad Road.Η απουσία του, ο οποίος ήταν παραγωγός στο τελευταίο, δεν κλυδωνίζει το εγχείρημα, όπως ίσως περίμενε κανείς. Ναι μεν χάνεται από το κάδρο το κύρος και η εμπειρία του, όμως αυτό επιτρέπει στην Atlas και στον σύντροφό της (στην τέχνη και στη ζωή)να αναζητήσουν νέες ισορροπίες, που να ταιριάζουν καλύτερα στη φωνή της· η οποία –ως νεοεισερχόμενη στην τζαζ– μάλλον τα βρήκε λίγο μπαστούνια στο Myriad Road. Εδώ λοιπόν τα πράγματα κρατιούνται: μπορείς έτσι να έχεις απολαυστικές συνεισφορές από την τρομπέτα τουκαι το πιάνο της, κινούμενες σε καθαρόαιμα τζαζ μονοπάτια ("All The Madness"), με την Atlas να περπατά στο πλάι τους, κομίζοντας μια έντονη αίσθηση Μέσης Ανατολής ("Maktoub").Τα παραπάνω αφήνουν βέβαια χώρο και για κριτική. Δεν γίνεται λ.χ. να μην παρατηρήσεις ότι η τζαζ που ακούμε στο Strange Days είναι χιλιοειπωμένη, με αποτέλεσμα να πάσχει από, παρά τα καλά παιξίματα. Η Atlas χάνει επίσης τονόταν προσπαθεί να δείξει ένα πιο Δυτικό προφίλ ως ερμηνεύτρια ("Sunshine Day", "Inherent Rhythm"), ενώ δεν αποφεύγειστα τραβήγματα και στις καταλήξεις των τραγουδιστικών φράσεων, στις πιο «αραβικές» στιγμές. Ντουέτα επίσης σαν το "Words Of A King", καταδεικνύουν και το πού βρίσκονται οι ορίζοντες για ένα εγχείρημα σαν το Strange Days: μπορεί να συμπεριλάβει αρκετά πράγματα, ναι· όχι όμως και, η οποία και παράταιρα ηχεί, και κλισέ.Παρά ταύτα, θα είναι άδικο να παραβλεφθεί η ικανότητα του Strange Days. Δεν λέει άλλωστε πουθενά ότι η τζαζ πρέπει να είναι απαραίτητα free και εντόνως αυτοσχεδιαστική, για να είναι ωραία. Ούτε ότι μια φωνήσαν της Atlas παύει να συγκινεί, απλά επειδή ηχεί γνώριμα: η διασκευή στο "It's A Man's World" αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα κι ας μην φτάνει στην κλάση ανάλογων στιγμών του παρελθόντος, όπως το "Mon Amie La Rose" (1999) ή το "Ne Me Quitte Pas" (2001). Για όποιον τώρα ψάχνει ντε και καλά για μια, υπάρχει και το "Lost Revolutions". Το οποίο βάζει στην εξίσωση μια πιο πολιτική διάσταση (αναφέρεται στο "Egypt: Rise Τo Freedom" του 2011, που αγκάλιαζε) και βασίζεται σε μια λιγότερο στάνταρ προσέγγιση· αφήνοντας έτσι χώρο για «παιχνίδι», τόσο στη λιτή ενορχήστρωση, όσο και στη φωνή της Atlas. Είναι ένας πιθανός οδηγός προς το μέλλον των νυν περιπετειών της.Το Strange Days πάσχει λοιπόν εδώ κι εκεί από διάφορα ζητήματα και είναι συνολικά, καθώς εξερευνά αυτό το ξάνοιγμα προς τον τζαζ κόσμο. Δεν στερείται ωστόσο ομορφιάς και ουσίας, ενώ μας δίνει την ευκαιρία να απολαύσουμε ξανά τη θεσπέσια φωνή της, η οποία βρίσκεται σε αναντίρρητη φόρμα. Ξέρουμε ασφαλώς ότι μπορεί και καλύτερα. Αλλά ξέρει κι εκείνη ότι θα περιμένουμε.