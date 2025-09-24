Turboflow3000 - BΑSSOKATARAH / Deep Square Anthems

Έχω την ετεροχρονισμένη περιέργεια να ακούσω τα κομμάτια που διάλεξαν οι Turboflow3000 στο πάρτυ που έκαναν στο Bashment Cafe της Ηλιούπολης, μετά το πέρας της προακρόασης του νέου τους lp. Ενώ υποθέτω και ποντάρω σε διάφορα που υπαγόρευσαν τις μουσικές τους διαθέσεις για το δεύτερο μεγάλο τους για λογαριασμό της Veego Records, ούτε θέλω να αυθαιρετήσω αραδιάζοντας μουσικοφιλικές παραπομπές για την ηλεκτρονική ραχοκοκαλιά του, ούτε θέλω να παρεκκλίνω από το βασικό (ωμό)κέντρο του group που είναι οι στίχοι τους. Σε κάθε περίπτωση, ο κατά τα λεγόμενα (τους) μουσικός αχταρμάς που διατρέχει τις κυκλοφορίες τους, είναι μια φυσική, δικαιολογημένη συνέπεια των rap, funk, electro, synth, post punk, dancehall, uk garage και λοιπών ακουσμάτων τους. Δε θα επιχειρήσω να το δικαιολογήσω, να θέσω το όποιο debate φασεϊσμού και να παραβλέψω πως αυτό το λογίζω ως γενικότερο αισθητικό αποπροσανατολισμό ή και σημείο των καιρών (όχι μόνο για τους Turboflow3000, αλλά γενικότερα), όμως σε κάθε περίπτωση αποδεικνύεται στην πράξη ότι το τσιμπολόγημα των genres είναι αυτό που αφενός τους διαφοροποιεί κι αφετέρου λειτουργεί ως προσκλητήριο ετερόκλιτων συνεργιών. Κι αν μη τι άλλο, στο προκείμενο lp παραδίδουν ένα δυναμικό υβριδικό τρόπο, με electro κεντρομόλο, που τελικά δεν κλωτσάει ως ακατάληπτος.

Ευθυγραμμισμένος στο groove τους ανεξαρτήτως φόρμας, «είτε παίζει στα fm είτε παίζει στο δρόμο», καταλαβαίνω γιατί το εναρκτήριο “ΦΟΜΟΦΟΜΟΦΟΜΟ” (feat. Libys) χιτάρει. Όπως θα χιτάρει το “Νυχτολούλουδο τον Αύγουστο” (feat. Pan Pan) ως εντασσόμενο στο electro wave trend των τελευταίων ετών, όπως και το καταληκτικό “Βασιλιάς του Underground” (feat. Ledeloue), ενδεικτικό αυτού που σας έλεγα στον πρόλογο, μιας και μπαλατζάρει μεταξύ του eastern drone και ενός μονότονου κick. Είναι τίμια τα παλιακά breaks στην old school σύμπραξη με την Sci-Fi River στο “Γλυκειά Καταστροφή”, είναι ταιριαστός ο ατμοσφαιρικός διάκοσμος παρόμοιος με το “A Forest” των Cure στο “Μια Θεραπεία” (feat. Xanthi), είναι απολύτως commercial πετυχημένη η συνεργασία με την Καλλιόπη Μητροπούλου στο “Όλα Ψεύτικα” που κάλλιστα το βλέπω σε διπλό 12ιντσο τεσσάρι με μερικά dance ή d&b remixes.

Αν κι ενίοτε άχαρες οι δισκοκριτικές που πιάνουν κάθε κομμάτι ξεχωριστά, εδώ είναι αναγκαία συνθήκη να ξεχωριστούν οι στόχοι, διότι τα 10 tracks των Turboflow3000 διαφοροποιούνται στις υφολογικές δυναμικές τους. Ξεχωρίζει το στα μούτρα “Είμαστε Μαζί¨” (feat. Ουτεκαν) από το χτιστό spoken του “Αδρεναλίνη” (feat. Π.Ι.Ε.Β.), ή από το “Μαγικό Τετράδιο” όπου η 0-100 σειρένε δίνει ένα μελωδικότερο 90ies rap τόνο, κι από το στραφταλιζέ ντισκόβιο feelgood “Κορίτσι Συμφορά” όπου συμμετέχει η Vassilina. Αυτό που δε θέλει και πολλά πολλά για να γίνει αντιληπτό, είναι η στιχουργική τους συνάφεια, κι η προσήλωση στην αμεσότητα των «μικρών» και του «τώρα». Έχει ενότητα αυτό το θορυβώδες στιχουργικό πλάνο, έχει και την πλάκα του όταν βροντοφωνάζουν ποζεράδικα «ΓΙΑΤΙ ΖΩ ΜΕΣΑ ΣΤΟ UNDERGROUND ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ /ΖΩ ΜΕΣΑ ΣΤΟ UNDERGROUND ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ/ ΓΙΑΤΊ ΖΩ ΜΕΣΑ ΣΤΟ UNDERGROUND ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ/ΚΑΙ ΣΑΜΠΛΑΡΩ JAMES BROWN ΛΙΓΑ BREAKS ΝΑ ΚΟΥΝΗΘΕΙΣ». Τελικά βέβαια, κερδίζουν το κάτι παραπάνω από τις ρίμες των συμμετοχών, ή έστω όταν αυτές ξεπετάγονται από τους στα χαρτιά β’ ρόλους. Και λέω στο χαρτιά, γιατί αυτές οι παντρειές είναι εξαρχής ισότιμα υπογεγραμμένες. Επομένως, το δελτιοτυπικό «φίλοι παλιοί και νέοι που άφησαν το αποτύπωμά τους, δίνοντας ψυχή και χαρακτήρα σε κάθε κομμάτι, στις μουσικές ιστορίες από νύχτες γεμάτες ιδρώτα και ενέργεια» είναι αληθές είτε αποφασίσετε να ιδρώσετε μαζί με τα breaks, είτε σας πέσει βαριά η electro ορμή τους, ενίοτε καταχρηστική υπέρ του fun και σχηματική.

Σε κάθε περίπτωση και χωρίς κάνενα ενδοιασμό, νομίζω πως στο mixtape του Bassokatarah / Deep square anthems, σε παραγωγή Deezy και Primal, όλοι θα βρουν από κάτι για να γκρουβάρουν καταπώς μας υπόσχονται οι Turboflow3000, ακόμη κι εκείνοι (καλή ώρα) που δεν θα ξεκινήσουν να τον ακούν με έναν άνευ όρων ενθουσιασμό. Μικροί, μεγάλοι, εντός, εκτός και επί τα αυτά, θα συμφωνήσουν πως δε στερείται ενδιαφέροντος.