VASSIŁINA - Femmeland

Οι Amyl and the Sniffers για πρώτη φορά στην Αθήνα

Με τη VASSIŁINA συναντηθήκαμε σε ανύποπτο χρόνο, σχεδόν δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου της άλμπουμ Fragments, κι ενώ ακόμη δούλευε σε νέα κομμάτια. Γλυκύτατη, τρυφερή με τις λέξεις, ταυτόχρονα δυναμική και σαφέστατη στις απόψεις της. Μοιράστηκε μαζί μου το «εμείς» της, ως «εμείς οι θηλυκότητες», και μια ασφάλεια που αμέσως αισθάνθηκα πως, όχι μόνο χρειαζόμουν, αλλά ίσως αναζητούσα σε όλη μου την ενήλικη ζωή.

Όπως και σε εκείνη τη δια ζώσης συνάντηση μας, η VASSIŁINA με το άλμπουμ Femmeland, που κυκλοφορεί από την Inner Ear Records, δημιουργεί έναν ασφαλή χώρο έκφρασης, που η απαλότητα και ο δυναμισμός, ο ερωτισμός, η ωμότητα, ο πειραματισμός και οι pop φόρμες έναλλάσσονται. Η σκοτεινή, εσωτερική αφήγηση της εξωτερικεύεται σε δεκατρία avant-pop κομμάτια, με αγγλικό και ελληνικό στίχο, επανοικειοποιούμενη το αρχέτυπο της Κίρκης και επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση της δημιουργού με το σώμα, την αλλαγή και το πένθος. Οι στίχοι απλοί μεν γλωσσικά, διαπεραστικοί κι αβάσταχτα ειλικρινείς δε, αποκαλύπτουν μία διαφορετική πλευρά της VASSIŁINA – χωρίς, βέβαια, να λείπουν τα χαρακτηριστικά παιχνιδιάρικα ανά σημεία φωνητικά της, η γνωστή της τρυφερότητα και ο αναβλύζων ερωτισμός της.

Έξυπνα τα εναρκτήρια "R U Ready” και “I think I am dying here”, είναι δελεαστικά και ενδεικτικά του τι θα βρεις μουσικά στη συνέχεια, ενώ μας εισάγουν στο αυτοβιογραφικό του concept πίσω από το δίσκο. Το "Crooked" που ακολουθεί, που αποτέλεσε και το πρώτο single του δίσκου, χαρακτηρίζεται από ατμοσφαιρικά φωνητικά και ρυθμικές επαναλήψεις, οι οποίες βρίσκονται και στο επόμενο κομμάτι, "20 miles". Το “Thunder” που έπεται, με τη συμμετοχή του TOTALWERK, είναι ίσως η πιο ποπ στιγμή του άλμπουμ, λίγο πριν την πιο ευάλωτη – το "Cold September" που θυμίζει τις σύγχρονες κινηματογραφικές συνθέσεις για τις ταινίες του γνωστού μας πράκτορα 007 (βλέπε το "No Time To Die" της Billie Eillish και το "Skyfall" της Adele). Τα “Vivid”, “Femmeland” και “Pray” αποτελούν το δυναμικό πυρήνα του δίσκου, με το πρώτο να ξεχωρίζει για την darkwave επίγευση του. Η βουτιά στα πιο σκοτεινά νερά εντός της καλλιτέχνιδος συνεχίζεται στο ελληνόφωνο «2 φιλιά», στο οποίο οι στίχοι είναι πιο περίπλοκοι και βαθιά εκφραστικοί. Η στιχουργική εκφραστικότητα της VASSIŁINA συνεχίζεται και στο “Hypochondria”, όπου οι λέξεις έρπουν στο δέρμα και δημιουργούν ολοζώντανες, σχεδόν ενοχλητικές εικόνες που σβήνουν στο πιάνο του κλεισίματός του και το ευάλωτο "Love me" που ακολουθεί. Το άλμπουμ ολοκληρώνεται με το αποχαιρετιστήριο "Cheers", που υπονοεί όχι μόνο το τέλος των δεκατριών κομματιών, αλλά και το τέλος μίας ολόκληρης εποχής για τη δημιουργό του.

Πέραν της θεματολογίας, της εκφραστικότητας και του αδιαμφισβήτητου ταλέντου της VASSIŁINA , τα πολύ δυνατά στοιχεία του άλμπουμ αποτελούν η περιπλοκότητα και το βάθος στην παραγωγή, αλλά και η αισθητική του πρόταση της οποίας επιμελήθηκε η ίδια, σε συνεργασία με την εικαστικό Ερυφίλη Δουκέλη και τον Vinyl Face. Συνολικά, το Femmeland μπορείς να το απολαύσεις ως ένα καλό, σκοτεινό ποπ άλμπουμ. Μπορείς όμως, αν κοιτάξεις τα σημάδια στο δικό σου σώμα, να αναγνωρίσεις βιώματα, ιστορίες κι εφιάλτες, πόνο, συμφιλίωση και διεκδίκηση, και να το κρατήσεις μέσα σου ως έναν ασφαλή τόπο έκφρασης και αυτοπροσδιορισμού.