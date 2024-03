Dalene - For Those In Love

Πάνε 3 χρόνια από την πρώτη φορά που άκουσα ένα καλοκαίρι το single “For Those In Love”. Ήταν το δεύτερο καλοκαίρι της πανδημίας και ομολογουμένως ο μελαγχολικός και νοσταλγικός χαρακτήρας που έβγαινε από τον ήχο, τους στίχους και τη φωνή των Dalene, με έκανε να νιώθω ένα γλυκόπικρο κενό. Έκπληκτος συνειδητοποίησα ότι επρόκειτο για ένα αθηναϊκό ντουέτο αλλά έκτοτε δεν υπήρχαν περαιτέρω νέα.

Έφτασαν οι πρώτες ημέρες του 2024 που τα αδέρφια Μέξη δημοσίευσαν το ντεμπούτο τους, το For Those In Love που κυκλοφορεί από τη Mellowsophy Music. Πρόκειται για ένα κομψό indie pop υλικό με ρομαντικό χαρακτήρα, πολλά στοιχεία new wave και post punk, που θα μπορούσε να είναι το soundtrack κάποιου ρομαντικού film των 80s ή 90s, αν και σε σημεία θυμίζει πολύ και το “Submarine” του Alex Turner.

Η καταγωγή του σχήματος δηλώνεται από το πρώτο κομμάτι, με το “Athenian Disco” να προμηνύει ότι τα εν λόγω κομμάτια θα μπορούσαν ή μπορεί να είναι ιστορίες που έχουν συμβεί στο αστικό τοπίο της Αθήνας, στο μέρος όπου το σχήμα έχει μεγαλώσει και δημιουργήσει. Στη συνέχεια, το “For Those In Love”, όσες φορές και αν παίξει στο repeat, έχει αυτήν την αφοπλιστική γλυκύτητα που δημιουργεί εικόνες και φέρει αναμνήσεις που έχουν βιωθεί ή και όχι. Το “I Wanna Be Your Indie Lover” δείχνει τις πιο κιθαριστικές αναφορές του γκρουπ, που φθάνουν μέχρι και τους Beatles και τα πρώτα χρόνια 60s και ίσως να είναι μια φόρμα που θα τους πήγαινε ακόμα περισσότερο! Τα υπόλοιπα κομμάτια, παρόλο που το καθένα στέκεται ως μια αυτοτελής ιστορία, έχουν τέτοια συνοχή, που θα μπορούσε να είναι μια συνέχεια της ιστορίας του ομώνυμου “For those in love”, με κορύφωση στο κομμάτι που κλείνει το άλμπουμ, το “Lovers at the café”, το οποίο ξεχωρίζει και το ακροατήριό τους που σιγά σιγά διαμορφώνεται αλλά και τα δύο αδέρφια όπως έχουν εξάλλου δηλώσει πρόσφατα.

Η φωνή και το στιχουργικό ταλέντο του Θοδωρή μοιάζουν με την ερωτική εξομολόγηση που δεν ψάχνει αποδοχή αλλά μόνο διέξοδο για να εξωτερικευθεί ενώ η σύνθεση του Κώστα, η κιθάρα, τα synth, το μπάσο και ο προγραμματισμός φτιάχνουν το τοπίο μιας εποχής που δεν υπάρχει πια. Με vibes από Pet Shop Boys, Gazebo, New Order και Pulp, οι Dalene θέλουν να ακολουθήσουν έναν δρόμο που τουλάχιστον στην Ελλάδα δε συναντάται πλέον συχνά από νέους μουσικούς.

Φτάνει να δούμε πώς αυτά τα κομμάτια μπορούν να παρουσιαστούν ζωντανά, δεδομένου ότι τα αδέρφια Μέξη θέλουν να προσδώσουν στα live τους πιο φυσικό ήχο, χωρίς να ξεφεύγουν από το μονοπάτι του άλμπουμ, χρησιμοποιώντας ακουστικά τύμπανα και πλαισιώνοντας το σχήμα τους με 3 νέους μουσικούς που υπόσχονται να δώσουν μια ξεχωριστή πινελιά στη σκηνή.