Νεφέλη Φασούλη – Phases

Οι Smile επιστρέφουν με ένα ολοκαίνουριο κομμάτι με τίτλο “Friend of a Friend”

Share this

στόφα, η [stófa]: 1. είδος πολυτελούς υφάσματος του οποίου η ύφανση σχηματίζει σχέδια που προεξέχουν και που χρησιμοποιείται συνήθ. σε ταπετσαρίες: Σαλόνι με χρυσή ~. Kουρτίνες από βαριά ~. Στα παράθυρα κρέμονταν στόφες, κουρτίνες από στόφα. || γενικά, κάθε γυαλιστερό ύφασμα ταπετσαρίας. 2. (μτφ.) τα στοιχεία του χαρακτήρα που συγκροτούν την προσωπικότητα ενός ατόμου: Ο Bενιζέλος είχε τη ~ μεγάλου πολιτικού. Δεν είμαστε όλοι από τη ~ των ηρώων. (Λεξικό Τριανταφυλλίδη)

Κοινότοπη η εκ νέου διαπίστωση για τη στόφα της Νεφέλης Φασούλη; Σίγουρα ναι, οπότε ας αποφύγουμε το να εξάρουμε τα εκτός δίσκου πεδία του δίσκου στα οποία ξεχωρίζει, είτε μιλούμε για τις υποστάσεις της σε χώρους όπως αυτοί των Δεληβοριά και Παιδί Τραύμα, είτε σε χειρισμούς «Τραγουδιών της Κυριακής» και ελαφρών του Αττίκ. Το γεγονός βέβαια πως τοποθετείται και ξεχωρίζει εντός διαφορετικών κωδικών, επιβεβαιώνει εκείνη ως καταλυτικό παρονομαστή. Άλλωστε, μέσα στους ίδιους χρόνους είχε καταγραφεί και η εμπλοκή της στη ματιά του τρομπετίστα Στέλιου Χατζηκαλέα στη «Σιωπή» του Παυλίδη, ως εύρυθμη είσοδος στο δρόμο για το Phases. Ή τα παιξίματα με Μπερερή, Παπανικολάου, Ρέμσακ, μεταξύ άλλων.

Τι μας λέει εκείνη στην πρόσκληση για το πρώτο vocal jazz album της, που απορρέει από την αμερικανική τριβή έπειτα κι από την υποτροφία του ιδρύματος Fulbright; «Γεμάτο πυκνή μουσική, πολύχρωμες αρμονίες αλλά πολύ προσωπικό χαρακτήρα, ζεστές φωνές και σπουδαία παιξίματα, γράφτηκε για να γιατρέψει τις διάφορες πληγές που αφήνει καμιά φορά η αγάπη.» Σαφής και ταιριαστή η θεματική, jazz vocal standard άλλωστε είναι νόρμα, οπότε η εμπειρική αξία εικόνων με χαμόγελα και σιωπές, απώλειες και ελπίδες, και τα πάσης φύσεως εμπεδωμένα συναισθηματικά μαθήματα, σημαδεύει σωστά στο κέντρο.

Ηχογραφήθηκε σε μια ημέρα στο New Jersey, με τους Marius Van den Brink (πιάνο), Russell Hall (κοντραμπάσο), Aidan McKeon (σαξόφωνο) και Jason Wastor (ντραμς), κι εδώ να σημειώσουμε τα εξής για τον καθένα, διότι το σχήμα δεν είναι τυχαία συνεκτικό, με παιξίματα σε τάξη και ροή. Από τη μια ο βραβευμένος πιανίστας λογίζεται στους κύκλους της σύγχρονης jazz σκηνής ως ένας μοντέρνος Horace Silver παίζοντας με ονόματα όπως οι Joel Frahm, Jeff 'Tain' Watts, Ingrid Jensen, Ara Dinkjian, Sean Jones και Matt Penman, κι από την άλλη ο μπασίστας, με σπουδές πλάι στον Ron Carter, έχει σταθεί επάξια πλάι στους Joey Alexander, Wayne Shorter, Wynton Marsalis, Branford Marsalis, Christian McBride και Emmet Cohen, μεταξύ άλλων. Στη νεοϋορκέζικη σκηνή, ο σαξοφωνίστας από την Philadelphia, έχει βρεθεί στο πλάι του Kurt Rosenwinkel, και σε venues όπως τα Village Vanguard, Dizzy's Club και Chris' Jazz Cafe, ενώ ο «δικός μας» Jason Wastor στα ντραμς, πέραν των υποτροφιών που έχει κερδίσει με το σπαθί του, έχει πια σεσημασμένα βρεθεί να παίζει από το πλευρό του Κοντραφούρη έως την πρόσφατη κυκλοφορία του Κασσέτα.

Όσοι είχαν παρευρεθεί στο ανοιξιάτικο Athens Jazz Festival, πέραν της πολυσυζητημένης εκτέλεσής της στη «Μαντουβάλα» (που είχε προκύψει στα πλαίσια ενός αφιερώματος του Δεύτερου Προγράμματος για τον Καζαντζίδη), θα είχαν ήδη πιάσει το “Love After Love” με το μοντέρνο soulful groove του. Το ευτύχημα είναι πως δε στέκεται στατικά και μονοδιάστατα, για αυτό και στην επόμενη στροφή, συστήνεται με κλασάτο νεύρο στο “If You Were Coming”. Υπογράφοντας η ίδια το σύνολο του Phases, που κυκλοφόρησε ψηφιακά λίγο πριν το φινάλε του 2023, δίνει χώρο σε όλους, το κουαρτέτο από τη μεριά του ανταποδίδει με τα παιξίματα, κι εκείνη ερμηνεύει ζεστά, έμπλεη συναισθημάτων, μα και με σχέδιο, χωρίς φιοριτούρες, κατακτώντας τη μελαγχολική «νομολογία» αυτού του δισκογραφικού πεδίου.

“The Worst Is Yet To Come” (κομμάτι που εκκινά πολύ πιο νωρίς από το εν λόγω LP, μιας και αν το αναζητήσετε θα βρείτε τον «piano trio» προκάτοχό του) τιτλοφορείται ένα από τα 6 θέματα, αντιστρόφως επεξηγηματικό, ως τίτλος, με την προοπτική της Φασούλη στη jazz δισκογραφία. Για να παραφράσουμε και τους στίχους της στο εν λόγω τραγούδι, έχει μάθει το μάθημα και τον κανόνα, οπότε κρατά τους μηχανισμούς για το τι θα κάνει με τους δρόμους που απλώνονται μπροστά της. Σε κάθε περίπτωση και διακλάδωση, τα καλύτερα είναι ήδη εδώ.