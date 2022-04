“We still got soul baby” φωνάζουν στην ανακοίνωση της κυκλοφορίας του ντεμπούτο album τους με τίτλο Sunny Side Up, οι Souled Out, η αγαπημένη funk ‘n’ soul μπάντα από τη Θεσσαλονίκη. Οι Αλεξάνδρα Σιετή (φωνητικά), Τάσος Κορκοβέλος (πλήκτρα), Πάρης Παπαδόπουλος (κιθάρες), Κώστας Αναγνώστου (ντραμς) και Μηνάς Βακαλούδης (μπάσο) υπάρχουν και παίζουν αρκετό καιρό μαζί, φίλοι και συνοδοιπόροι ετών, και το να κυκλοφορήσουν και να μοιραστούν πια με τον κόσμο τα δικά τους τραγούδια, ήρθε ως φυσικό επακόλουθο, μιας μακράς, κοινής μουσικής πορείας.

Κλασσικές soul και jazz επιρροές με ευδιάθετες funky γκρούβες, χαλαρά, cool τζαμαρίσματα και μια «έξυπνη» υποψία r’n’b αισθητικής, συνθέτουν τον ηχητικό καμβά των Souled Out, ο οποίος απογειώνεται με τα χαρισματικά φωνητικά της Αλεξάνδρας Σιετή. Το εναρκτήριο “Let Me In Your Heart” βάζει τον ακροατή με ιδανικό τρόπο στον ζεστό soulfoul κόσμο του δίσκου, ενώ το δίδυμο των tracks “A Penny and A Dime” και “Early In the Morning” ανεβάζουν τα ρυθμικά μοτίβα στην πρώτη κορυφή του album, θυμίζοντας τη στιγμή εκείνη της εισόδου σε ένα χαρούμενο jazz club ακριβώς την ώρα που η μπάντα έχει χτίσει την καλύτερη της ατμόσφαιρα και οι θαμώνες έχουν αγγίξει μια χρυσή στιγμή ευφορίας. Τη δεύτερη κορυφή καταλαμβάνει λίγο πιο κάτω το “Love School” με τα ξέφρενα, εθιστικά funk patterns του, ενώ στο ενδιάμεσο, η mid – tempo soul κομματιών όπως το “I Belong With You” και “Do What You Got To Do” προσφέρουν ιντερμέδια αισιόδοξης ηρεμίας και feelgood vibes που συμπληρώνουν και ολοκληρώνουν το πολυμορφικό soul κάδρο του Sunny Side Up.

Οι Souled Out φαίνεται να ξέρουν πολύ καλά να μένουν και να παίζουν στην απλή, φωτεινή πλευρά της ζωής και κάπως έτσι έφτιαξαν ένα album όνομα και πράγμα, ηλιόλουστο και φωτεινό, χωρίς φανφάρες και επιτηδευμένες αναφορές, γεμάτο με φίλους που παίζουν μαζί καλή μουσική. Και είναι αυτή η αβίαστη αλλά γεμάτη ουσία αίσθηση, που πάντα υπάρχει εκεί που υπάρχουν ωραίες παρέες και μεγάλο μεράκι, που είναι και το μεγαλύτερο προτέρημα ίσως αυτού του πρώτου ολοκληρωμένου δίσκου των Souled Out. Γιατί τελικά είναι και η μπάντα όνομα και πράγμα – γεμάτη μουσική ψυχή, που βγαίνει προς τα έξω.