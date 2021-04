Αισθητικά ανάλαφροι και στιχουργικά προβληματισμένοι, κάπου ανάμεσα στα παστέλ χρώματα, το Wes Anderson ρομαντικό στυλιζάρισμα (για του λόγου το αληθές) και τα σκοτεινά, μελαγχολικά αποθέματα, οι Αθηναίοι γράφουν τη μουσική που θέλουν να (ξαν)ακούσουν όσοι απολαμβάνουν memes σαν αυτό. Έτσι, για κάθε σκέψη που έγινε τραγούδι αντί για συνεδρία στο ντιβάνι (“Father Forgets”), κάθε τίτλο-κλείσιμο του ματιού (ποιος δε θέλει να προσθέσει ένα “& Giants” στο “Young Sad Lovers”;), κάθε riff που ένιωθες πως ξέρεις από πάντα και κάθε αναφορά που κλειδώνει με εντελώς προκαθορισμένο τρόπο τη θέση της (οι Cure γνέφουν καταφατικά, μέσα σε ελαφρά νεο-shoegaze ζάλη), οι Youth Valley σώζουν την παρτίδα με μια διάχυτη φωτεινή καλαισθησία και με την αρκετά δυνατή αίσθηση της μελωδίας. “We are all the slaves of others' wants” λένε στο “Untouched”. Όσο για τη δική τους επιθυμία να αγκαλιάζουν τους μουσικούς τους ήρωες, αναμένουμε στο επόμενο, πιο ολοκληρωμένο βήμα, να ανοίξουν τα χέρια τους και προς τα δικά τους ένστικτα. Να πάρουν τα λουλούδια της κοιλάδας τους και να τα φυτέψουν πιο ψηλά, σε έναν δικό τους λόφο.

