Magenta Flaws - Saturation

«Μια ελαττωματική μπάντα σε αποχρώσεις ματζέντα» (όπως διαβάζουμε στο δελτίο τύπου τους), βγήκε από τον πρώτο αυτοσχέδιο δημιουργικό διάδρομο σε σκοτεινά ξέφωτα, διορθώνοντας σε μεγάλο βαθμό με το δεύτερο άλμπουμ της τα... «ελαττώματά» της. Το Saturation δεν έχει το στοιχείο της έκπληξης που διέθετε το αυτοσχέδιο ντεμπούτο των Magenta Flaws, Corridor του 2016, στο οποίο ακούσαμε την κάπως άγουρη και πρόχειρη μεν, εξαιρετικά γοητευτική δε, ηχώ των Massive Attack σε μια αθηναϊκή μπάντα από το πουθενά. Έχει, όμως, μια πολύ καλύτερα και ορθολογικότερα δομημένη πρόταση να καταθέσει στο πεδίο της εγχώριας downtempo σκηνής. Η σφραγίδα του Cayetano στην παραγωγή του δίσκου συνεισφέρει τα μέγιστα στο τελικό αποτέλεσμα, αναβαθμίζοντάς το σημαντικά και καλύπτοντας ανακουφιστικά τα κενά της DIY οδού που είχε ακολουθηθεί στον προηγούμενο δίσκο τους. Μικρές, αλλά πολύ σημαντικές λεπτομέρειες, όπως η τρομπέτα του Ορέστη Τσιχλάκη και τα μέρη βιολιού του Κώστα Κοκκαλιάρη στο φόντο του “Broken Glasses” και οι synth τρίλιες στο βάθος του “Religious Beasts” ενισχύουν το θετικό αποτύπωμα των συνθέσεων που κινούνται στη βάση γνώριμων downtempo μονοπατιών. Τα “Fragile” και “Mud Pit” είναι από τις πιο ολοκληρωμένες αισθητικά στιγμές του Saturation, ενώ το καλύτερο επιφυλάσσεται για το τέλος. Το “Turned Out But Not As You Turned In” είναι αδιαμφισβήτητα η πιο δυναμική νότα του Saturation και κλείνει τον δίσκο με εμφατικό και πολλά υποσχόμενο, για την όποια συνέχεια της μπάντας, τρόπο. Με διστακτικά βήματα που όσο προχωράει η ακρόαση γίνονται πιο σίγουρα, με ανανεωμένη και βελτιωμένη επαγγελματική οπτική στον ήχο τους και κάνα δυο πολύ καλές στιγμές, οι Magenta Flaws έρχονται με όλη την καλή διάθεση να μείνουν, οπότε το μόνο που μένει είναι να δούμε αν θα τα καταφέρουν.

