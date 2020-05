Κος Κ. - Ρεπό

Χωρίς αμφιβολία, ο Κύριος Κ. (Θοδωρής Κοντάκος) είναι ένας ιδιοσυγκρασιακός καλλιτέχνης, αλλά αυτός είναι ένας εύκολος χαρακτηρισμός για να ξεμπερδεύεις μαζί του. Γιατί, απ' την άλλη, και ποιος δεν είναι;

Ο τρόπος που εκφράζεται και ερμηνεύει, οι λέξεις που διαλέγει συχνά να χρησιμοποιήσει, η "λαϊκή" απλότητα ενός ροκ attitude, τον κάνουν μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη περίπτωση στην σύγχρονη ελληνική τραγουδοποιία.

Πέρα από τις ταμπέλες και τους προσδιορισμούς, σημασία έχει πως ο Κος Κ. με τον 4ο δίσκο του δείχνει για μια ακόμη φορά πως έχει προσωπικό στιλ, τσαγανό και τα τραγούδια του έχουν λόγο ύπαρξης. Μπορείς να συνδεθείς μαζί τους. Έχουν σφυγμό, ένταση, μελωδίες της προκοπής (που είναι πάντα και το ζητούμενο και που στην εποχή μας συχνά εκλείπουν), αλλά και την ευαισθησία του μοναχικού μουσικού. Και με έναν απροσδιόριστο τρόπο -με την έννοια ότι κατοικούν στο ίδιο σύμπαν- μας συνδέουν με τον Άσιμο, τον Σαββόπουλο, τον Τζιμάκο, τον Σιδηρόπουλο, το ελληνοποιημένο "γκαραζοροκεντρόλ", τις μπουάτ της Πλάκας.

Κι όσο περνούν τα χρόνια, ο Κος Κ. δείχνει να ωριμάζει, να ελευθερώνεται και να εμβαθύνει, που είναι άλλωστε και το ζητούμενο, γιατί αλλιώς εύκολα ο ιδιοσυγκρασιακός μπορεί να γίνει γραφικός.

Το άλμπουμ κυκλοφορεί εκτάκτως σήμερα (1/5) μόνο μέσω της πλατφόρμας bandcamp, η οποία έχει αποφασίσει τις πρώτες Παρασκευές Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου να διοχετεύσει όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις δίσκων απ' ευθείας στους καλλιτέχνες ή στις εταιρίες τους, ώστε να βοηθηθούν αυτές τις δύσκολες μέρες. Click εδώ.